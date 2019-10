Brad Pitt e Angelina Jolie | divorzio complicato | ancora problemi | le news

Avete più visto Shiloh e Zahara - le figlie di Brad Pitt e Angelina Jolie? Sul red carpet - hanno rubato la scena alla mamma… : Il tempo passa per tutti. Ma non per Angelina che, alla prima del nuovo film della Disney – “Maleficent – Signora del Male”, il sequel della storia del 2014 – che la vede protagonista, è apparsa più bella e radiosa che mai. Il sequel di Maleficent arriverà nelle sale il 17 ottobre e tutti sono super curiosi di rivedere Angelina Jolie nei panni della cattiva al fianco di Michelle Pfiffer. Sono ormai settimane che la Jolie se ne ...

Angelina Jolie : «Con il divorzio da Brad Pitt ho perso me stessa» : Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Gli anni più difficili di Angelina Jolie sono arrivati subito dopo quell’annuncio di divorzio choc del 20 settembre 2016: «Io e Brad Pitt ci separiamo». E tre anni dopo, ...

Una nuova fiamma per Brad Pitt? : Tornato single dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, la stampa americana si è interessata in maniera particolare alla vita da single di Brad Pitt. Molti sono stati i flirt che l’attore di Ad Astra avrebbe avuto nel corso del tempo, ma nessuno di questi è stato mai confermato. Prima si è parlato di un riavvicinamento a Jennifer Aniston, poi di una passione fugace con Charlize Theron, ma da parte di Brad Pitt nessuno di questi gossip ...

Brad Pitt : «Voglio una vita più interessante di così» : Brad Pitt non concede spesso interviste, e quando accade di solito dà appuntamento in luoghi strani e improvvisati. Per esempio in questa dépendance di una tenuta di cui né lui né io siamo proprietari, non lontano da Pasadena, in California. Per indole e per necessità gli piace essere un bersaglio mobile, ragion per cui trascorre molto tempo in posti come questo, in qualche modo connessi a qualcosa di cui si sta ...

L'indiscrezione : Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt : Oltre al chiacchieratissimo divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt che, per mesi, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip, ora dai magazine americani, come scrive Us Weekly, spunta un’indiscrezione bomba che potrebbe alzare un altro polverone sulla coppia più amata dal cinema. Secondo una fonte anonima e vicina alla stessa Angelina Jolie, pare che l’attrice abbia avuto diverse pressioni per celebrare il matrimonio con Brad ...

Brad Pitt : “Rompere una famiglia situazione difficilissima” : Brad Pitt racconta, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ come la sua esperienza di vita abbia pesato nella scelta di fare il film ‘Ad Astra’: “Certamente ha influito, dovevo comprendere molte cose: la rottura di una famiglia penso sia una delle situazioni più difficili. Volevo riflettere sulle mie colpe, su come fare meglio, perché non volevo andare avanti così…”. Facendo il paragone con il ...

Ad Astra - Brad Pitt in un viaggio interstellare alla ricerca del padre e di sé stesso : Dopo Civiltà perduta, storia di un padre e un figlio che si smarriscono nella giungla preda delle loro ossessioni, il nuovo film di James Gray, Ad Astra racconta di un figlio alla ricerca del padre, di passioni intensissime, negate persino a sé stessi, che il vasto fondale del cosmo riesce appena a contenere. Perché il mistero più grande si annida non nell’ultima frontiera siderale, ma nello spazio intimo e sconfinato delle emozioni umane. ...