Giustizia : inaugurato nuovo Tribunale di Marsala - Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' (2) : (Trapani) - Molto sentito anche l'intervento del Procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo: "La corruzione è un fenomeno molto diffuso, è fortemente radicata in questo territorio in cui ci sono i mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo". Mentre il consulente della Commissione antimafia, in

Bonafede inaugura nuovo tribunale Marsala : Masrala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Ci sono voluti quasi 15 anni, ma alla fine è arrivato il giorno dell’inaugurazione del nuovo tribunale di Marsala. Qui, dove Paolo Borsellino è stato Procuratore, prima di essere ucciso in via D’Amelio. E c’è proprio la sua fotografia, in bianco e nero, a campeggiare sul cornicione all’ingresso. Insieme con la fotografia di ...