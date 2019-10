Bologna | nasce il social network contri i furti di biciclette Gli ideatori | “Creiamo una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il furto dellesembra essere sempre più un deterrente per l’utilizzo del mezzo a pedali. Ma, allo stesso tempo, si ampliano anche le frontiere dei metodi per evitarli o per recuperare le bici rubate: l’ultima idea è quella di un antifurto, “BiCiclope”, che attraverso una rete di sensori, app per smartphone e la collaborazione fra persone promette di contrastare il problema dei. Il progetto arriva da, dove la comunità di ciclisti è molto attiva, con sistemi già rodati di monitoraggio delle bici rubate: ad esempio c’èBike Watch, un database di bici rubate, in città e non solo, che registra tutti i velocipedi sottratti e li inserisce su un sito e suiin modo che, se qualcuno li riconosce, può segnalarli. Un sistema che ha permesso di recuperare decine e decine di bici. L’idea dell’antifurto– ideato dai fondatori della startup ...

