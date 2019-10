Bologna | Mihajlovic punta la Juventus | intanto Seedorf gli manda un messaggio speciale

Sinisa Mihajlovic - la notizia è appena arrivata dall’Ospedale di Bologna : Tutta l’Italia è con lui: questa volta il tifo e l’appartenenza non c’entrano ed è giusto così. Il mondo del calcio si sta stringendo sempre di più intorno a Sinisa Mihajlovic, proprio ora che il secondo round della battaglia contro la leucemia si è concluso. L’allenatore è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo aver completato il secondo ciclo di cure. Già domenica scorsa l’allenatore serbo aveva ricevuto l’ok dei medici per ...

Vicky Mihajlovic commovente sui social : il post social dopo Bologna-Lazio è strappalacrime : Viktorija Mihajlovic strappalacrime sui social: il post per papà Sinisa dopo la sfida tra Bologna e Lazio è davvero commovente Sinisa Mihajlovic continua a stupire e a regalare emozioni uniche: ieri l’allenatore serbo è tornato in panchina, al Dall’Ara, per guidare il suo Bologna nella sfida contro la Lazio, terminata in parità sul 2-2. A quasi 24 ore dal commovente ingresso in campo di papà Sinisa, Viktorija Mihajlovic ha ...

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...

Bologna - Mihajlovic in panchina contro la Lazio : resta solo un ultimo ostacolo da superare : L’allenatore del Bologna conta di essere in panchina nel match contro la Lazio, restano da svolgere le ultime analisi prima del via libera Sinisa Mihajlovic dovrebbe essere in panchina questo pomeriggio al Dall’Ara per guidare il Bologna contro la Lazio, nella settima giornata del campionato di Serie A. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore serbo sta facendo di tutto per tornare in campo per la terza volta in stagione, ...

Lazio – Inzaghi da applausi alla vigilia della sfida col Bologna : “il mio pensiero va a Mihajlovic - è stato molto importante per me” : Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il ...

“Gol di Ramsey - Rip Sinisa”. Attacco senza precedenti a Mihajlovic. La reazione del Bologna : È l’epoca d’oro degli haters. Ma lo sappiamo bene e Umberto Eco ci aveva messo in guardia: “Con i social si da diritto di parola a legioni di imbecilli”. E mai, come in questo periodo, lo avevamo capito tanto bene. L’ultimo ad essere preso di mira èSinisa Mihajlovic, malato di leucemia e in questo periodo ricoverato in ospedale per sottoporsi al secondo ciclo di cure. Una pagina Facebook ‘Il calcio ai tempi di WhatsApp’ è stata denunciata dal ...

A Bologna la maglia più venduta è quella di Mihajlovic : Repubblica ospita un ampio reportage di Gabriele Romagnoli su Bologna e Mihajlovic l’allenatore cui a inizio stagione è stata diagnosticata una forma di leucemia. Ecco due brevi estratti. Sull’orlo della retrocessione la squadra dello scorso anno ha incrociato Mihajlovic e gli si è consegnata. I nuovi sono venuti per lui. Non ha disegnato uno schema, ma una personalità: 4-2-3-coraggio, diventata la parola chiave ben prima della malattia. ...

Serie A – Verso Bologna-Roma - Fonseca sincero : “Mihajlovic? Domani saremo avversari - ma…” : Fonseca e la sfida contro il Bologna: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic E’ iniziata ieri sera la quarta giornata di Serie A, ma l’attenzione è tutta per questa sera, col derby Milan-Inter che regalerà sicuramente un grande spettacolo. Occhi puntati anche sulla sfida di Domani della Roma, che gioca in trasferta a Bologna, contro una squadra tosta e coraggiosa, che ha ...

Bologna-Roma - il collaboratore di Mihajlovic : “non temiamo l’avversario” : La 4^ giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra Bologna e Roma, partita difficile per i rossoblu che incontreranno una squadra che “ha grandi giocatori – sottolinea alla vigilia Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic – Fonseca e’ un allenatore di stampo internazionale. Non temiamo l’avversario ma siamo consapevoli che domani, in alcuni momenti, dovremo soffrire. Noi pero’ l’abbiamo ...

Probabili formazioni Bologna-Roma : gioca Zaniolo - sorpresa per Mihajlovic : Probabili formazioni Bologna-Roma – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è entrato nella fase scoppiettante, match interessante quello che tra Bologna e Roma. Inizio di stagione positivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic che è reduce dal successo in rimonta contro il Brescia, la classifica è molto interessante e l’obiettivo è quello di conquistare un altro ...