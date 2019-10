Bobbi Brown è arrivato in Italia | tutto quello che c’è da sapere sul brand e prodotti

Fonte : dilei

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Da makeup artist, uno dei miei sogni è sempre statodi avere un kit composto in grande parte dei suoi. Parliamo di, marchio leader per il makeup professionale di altissima qualità. E se fino al 1999 era possibile acquistarlo a Milano, ahimè all’epoca avevo 8 anni e non sapevo che il makeup sarebbe stata la mia vita. Ma andiamo per gradi.nasce nel 1991 per mano della stessa makeup artista Soho, New York, quando la truccatrice lanciò la lineaEssentials, 10 rossetti che si adattassero all’incarnato e ad ogni colore di labbra, per un effetto nuturale, perfezionatore di una bellezza personale. L’anno successivo fu la volta di uno deibest seller, Skin Foundation Stick, e fu una vera rivoluzione. Oggi si fa tanto un gran parlare (meno male) di inclusività nel makeup, diadatti a ogni tipo, colore e sottotono ...

beautyblogzine : Un trucco che esalta il volto - DEVMETRIAS : RT @ClioMakeUp: Bobbi Brown arriva in Italia: prodotti migliori e intervista ai make up artist - ClioMakeUp : Bobbi Brown arriva in Italia: prodotti migliori e intervista ai make up artist -