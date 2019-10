Beppe Bigazzi morto | addio al giornalista e gastronomo volto de La Prova del Cuoco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)alGiuseppe ‘, noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo “Ladel” con Antonella Clerici. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Un passato da dirigente d’azienda, era molto amico dello chef Paolo Tizzanini, del ristorante L’Acquolina di Terranuova Bracciolini, ed è stato proprio Tizzanini a comunicarne la scomparsa: “A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”, ha scritto su Facebook.iniziò a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano “Il Tempo” la rubrica “Luoghi di Delizia” e sempre nel 1997 pubblicò il libro “La Natura come Chef” che vinse il premio “Verdicchio d’oro”. In televisione curò dal 1995 al ...

