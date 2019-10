Beppe Bigazzi è morto | l' addio della Clerici sui social | ' Niente sarà più come prima'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Un grave lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia de La prova del cuoco. Questo pomeriggio, infatti,un fulmine a ciel sereno è arrivata la notiziamorte diche per svariate edizioni è stato uno dei protagonistitrasmissione culinaria del mezzogiorno di Rai 1. La notizia è stata divulgata dallo chef Paolo Tizzanini via. Il gastronomo toscano è scomparso all'età di 86 anni dopo una lunga malattia e la notizia è stata comunicata soltanto quando ormai la cerimonia funebre era già avvenuta. Immediata la reazione di Antonellache suiha pubblicato un lungo e commovente messaggio d'per. È scomparso, aveva 86 anni ed era malato da tempo La popolarità televisiva diè esplosa nel 2000 quando raggiunse l'apice del successo entrando a far parte del cast fisso de La prova del cuoco, il programma ...

LaStampa : Morto Beppe Bigazzi, ex protagonista de La prova del cuoco. Aveva 86 anni - SkyTG24 : È morto #BeppeBigazzi, giornalista e gastronomo de “La prova del cuoco” - Agenzia_Ansa : E' morto Beppe Bigazzi, giornalista gastronomo ed ex star della Prova del cuoco #ANSA -