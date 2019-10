BEPPE BIGAZZI È MORTO Antonella Clerici | ' Porterò nel cuore le tue ultime parole'

Addio a BEPPE BIGAZZI noto al grande pubblico per La prova del cuoco : E’ tornato alla Casa del Padre il giornalista e gastronomo Giuseppe Beppe Bigazzi. Era noto al grande pubblico per la

Morto BEPPE BIGAZZI - gastronomo e personaggio televisivo : Beppe Bigazzi era malato da tempo, ed oggi, solo dopo lo svolgimento delle esequie, l'amico di una vita Paolo Tizzanini ha annunciato su Facebook la sua morte, a 86 anni. Il celebre gastronomo toscano era diventato uno dei primi personaggi televisivi venuti alla ribalta parlando di cucina e di gastronomia: dal 2000 ospite fisso della trasmissione Rai "La prova del cuoco", è stato a lungo al fianco di Antonella Clerici. Negli ultimi anni in cui ...

BEPPE BIGAZZI - il pianto di Antonella Clerici : "Quando ti ho sentito l'ultima volta l'ho capito" : Antonella Clerici piange la morte di Beppe Bigazzi, il volto noto della Prova del cuoco di qualche anno fa. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole. Ti ho conosciuto a Unomattina e con te e Anna Moroni abbiamo p

