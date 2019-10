Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sono davvero interessanti i dettagli raccolti questa mattina a proposito del, in riferimento ad alcune promozioni che andranno ad investire i variP3020e Samsung Galaxy S10. Prezzi molto aggressivi e sconti che arriveranno a toccare la soglia del 45%, stando al nostro approfondimento odierno. Dopo le offerte online trattate sulle nostre pagine nei giorni scorsi, a proposito della nuova catena, lo store torna a fare la voce grossa con alcune opportunità al via il prossimo 11 ottobre. Le nuove offerte perP3020Il nuovoconcentra buona parte delle sue offerte più interessanti sul mondo. Va oltre il 20% di sconto, ad esempio, la proposta riguardante il tanto apprezzatoP30, considerando il fatto che nei prossimi giorni avremo modo di acquistarlo a 269 euro. Siamo dunque a ...

GioPao9 : Bel sottocosto con il volantino Unieuro: #HuaweiP30Lite, Mate 20 Lite e S10 Plus fino al 45% ad ottobre - OptiMagazine : Bel sottocosto con il volantino Unieuro: Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e S10 Plus fino al 45% ad ottobre… - Ultimoprezzo : Per chi se lo fosse perso, questo sarà il prossimo volantino #Esselunga Un bel #sottocosto -