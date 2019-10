Bancarotta fraudolenta | sequestrati 2 milioni di euro agli indagati

Piacenza - arrestato l’imprenditore Angelo Dorini : 4 anni e 6 mesi per Bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni : Quattro anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta in concorso e intestazione fittizia di beni. È la condanna per l’imprenditore piacentino Angelo Dorini, arrestato a Caorso (Piacenza). I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento in casa il 12 settembre e lo hanno portato al carcere. “Dorini – si legge in una nota – avrebbe voluto aggirare i creditori insinuati al passivo delle varie società per circa 60 milioni di ...