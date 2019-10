Azioni per abbassare Iva su prodotti per l’infanzia al 10%

Sinodo - Nobel per la Pace : “Il negAzionismo climatico è minaccia più grande” : “Il negazionismo climatico è la minaccia più grande”. Cosi’ Carlos Alfonso Nobre, Premio Nobel per la Pace 2017 durante un briefing sul Sinodo dell’Amazzonia. “La voce della scienza è solida”, ha aggiunto sottolineando che il negazionismo “non viene dalla maggioranza delle persone. E’ una parte piccola della popolazione, arriva da interessi economici. E’ lo stesso modello economico che porta ...

Via ai raid turchi in Siria Erdogan : «Iniziate operAzioni contro milizia curda»|Così Isis tornerà ad alzare la testa : L'annuncio del presidente turco Erdogan, via Twitter. Da ieri sera le truppe presidiavano il confine fra turchia e Siria: il presidente ha confermato «un’offensiva a breve» e l’intenzione di creare una «zona cuscinetto»

QualificAzioni Mondiali – In Iran si scrive la storia : stadio aperto alle donne - 5mila posti riservati alle tifose : donne ammesse allo stadio: domani in Iran si scrive la storia nel match di qualificazione Mondiale contro la Cambogia “Giovedì la storia dell’Iran verrà scritta all’Azadi Stadium“, scrive un tifoso sui social. Nulla di più vero, dopo tante battaglie e la morte di Sahar Khodayari, uccisasi dandosi fuoco in segno di protesta, l’Iran ha ceduto ed è pronto ad abbattere un importate muro. E’ servito ...

UNA VITA/ AnticipAzioni puntata 9 ottobre : è crisi per Samuel! : Una VITA, Anticipazioni puntata 9 ottobre 2019. Lucia scopre di essere la figlia dei marchesi di Valmez. La ragazza rivela tutto a Padre Telmo.

Finanziere indagato a Torino – Biglietti per lo Juventus Stadium in cambio di informAzioni sulle indagini : L’edizione odierna de Il Corriere di Torino ha reso noto lo scambio tra un Finanziere e la Juventus. Gravi le accuse all’uomo delle fiamme gialle Stando a quanto riportato dal quotidiano piemonetese, nel corso di due distinte indagini del pool antimafia sono scattate le manette per 16 persone. Le operazioni sono state chiamate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”. Tra i 16 arrestati figura anche un ...

Beautiful/ AnticipAzioni puntata 9 ottobre : registrAzioni pericolose per Ridge... : Beautiful, Anticipazioni puntata 9 ottobre. Bill Spencer riesce a registrare una conversazione tra Ridge Forrester e il giudice McMullen.

AnticipAzioni Il Segreto : la Laguna lascia Isaac per non farlo soffrire : La felicità avrà breve durata per Elsa e Isaac nelle prossime puntate de Il Segreto. Dopo avere scoperto le menzogne di Antolina, il Guerrero riuscirà a liberarsi di lei anche se la sua lontananza da Puente Viejo sarà di breve durata. L'ex ancella si presenterà nella casa coniugale, facendo in modo che Elsa venga accusata di adulterio, dato che nel frattempo si trasferirà a vivere con Isaac (a tutti gli effetti ancora sposato con Antolina). La ...

AnticipAzioni Beautiful al 19 ottobre : Bill non denuncia Ridge per amore di Brooke : Le puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 ottobre continueranno ad essere concentrate sulle indagini di Bill, deciso a trovare le prove dell'accordo tra Ridge e il giudice McMullen. Lo Spencer continuerà ad insistere con Brooke, nella speranza di ottenere da lei la verità e si rivolgerà anche ad un esperto informatico. Sarà proprio quest'ultimo a permettergli di ottenere importanti risultati nelle sue indagini. Ma proprio quando Bill avrà in ...

Arrestato finanziere che forniva informAzioni al clan in cambio di biglietti per la Juve : La Direzione distrettuale antimafia di Torino ha Arrestato ieri 16 persone per usura ed estorsione. L’operazione, relativa a due distinte inchieste, denominate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”, ha sgominato due distinte organizzazioni criminali. Gli arrestati, tra i quali ci sono anche commercialisti e consulenti finanziari, ottenevano denaro da enti pubblici che poi sfruttavano per affari illeciti. Tra gli ...

Farmaco per la transizione ormonale rincarato del 300% - le associAzioni al ministro Speranza : “Tuteli la salute delle persone trans” : Il suo nome è “Progynova”, è fabbricato della tedesca Bayer ed è un Farmaco a base di estrogeni, ritenuto indispensabile per molte persone trans che hanno scelto di sottoporsi per tutta la vita alla Terapia ormonale sostitutiva. Fino a poco più di una settimana fa era inserito nella cosiddetta fascia A dei medicinali, cioè quelli completamente a carico del Sistema sanitario nazionale (salvo alcune Regioni, dove costava 3 euro). A partire dall’1 ...

Il segreto - anticipAzioni spagnole : lo sciopero non è realmente finito per Huertas : Nelle prossime puntate della soap opera il segreto che andranno in onda in Spagna fino all'11 ottobre ci saranno tantissime novità. In particolare, Ignacio non sarà più interessato dal risultato della revisione: la sua famiglia ha già sofferto molto per il suo esilio a Puente Viejo. Mentre Urrutia e Don Ignacio penseranno che la fine dello sciopero rinvierà soltanto i problemi ma non li risolverà del tutto. Proprio per questo motivo, i due ...

Calcio Femminile – QualificAzioni Euro 2021 : Italia super a Palermo - Girelli e Giugliano asfaltano la Bosnia : Le Ragazze Mondiali entusiasmano a Palermo: l’Italia batte la Bosnia 2-0 nella quarta sfida di Qualificazioni Euro 2021 Grande spettacolo al Barbera di Palermo: le azzurre del Calcio sono state accolte da oltre 5000 tifosi per la quarta partita delle Qualificazioni a Euro 2021. L’Italia Femminile ha affrontato oggi la Bosnia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Girelli e Giugliano. Se nelle prime tre partite, nonostante i ...

Montante - le motivAzioni della sentenza : “Motore di un meccanismo perverso di conquista del potere. Una mafia trasparente” : “Montante è stato il motore immobile di un meccanismo perverso di conquista e gestione occulta del potere che, sotto le insegne di un’antimafia iconografica, ha sostanzialmente occupato, mediante la corruzione sistematica e le raffinate operazioni di dossieraggio, molte istituzioni regionali e nazionali”. Così scrive il Gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, nelle motivazioni della sentenza che il 14 maggio scorso ha condannato a ...

EstrAzioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 ottobre 2019 : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi 8 ottobre 2019: i numeri...