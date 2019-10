Atlantia è per il modello Swiss Air Concessioni | linea dura Benetton

Alitalia - fonti : irritati per Atlantia : 21.56 "Irritazione comune" è emersa, a quanto si apprende da una fonte ministeriale, nei confronti di Atlantia nel vertice di governo su Alitalia tenutosi a Palazzo Chigi con il premier Conte e i ministri interessati dal dossier. Il vertice è stato convocato anche dopo la lettera inviata da Atlantia al Mise in cui sono state espresse perplessità sul piano di rilancio della compagnia. In particolare la quota che Delta avrà nella newco, la ...

Il do ut des di Atlantia : dietrofront su Alitalia se il Governo revoca la concessione per Aspi : Repubblica Il piano per il rilancio di Alitalia non convince Atlantia, che per andare avanti nell’operazione ne chiede modifiche profonde. Secondo quanto si apprende, in una lettere inviata ieri al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, la società avrebbe messo nero su bianco i suoi dubbi osservando che il piano, così com’è, non può funzionare.In realtà la minaccia di tirarsi ...

Ponte Morandi : ancora perquisizioni - ma stavolta Autostrade e Atlantia collaborano : Due giorni di perquisizioni e sequestri nelle sedi romane di Atlantia ed Autostrade. Per due giorni, tra martedì mattina e mercoledì, la Guardia di Finanza ha scavato a fondo negli uffici, sequestrato documenti, interrogato testimoni. Ma stavolta qualcosa è cambiato rispetto alle volte precedenti. Scrive Il Secolo XIX: “Secondo fonti qualificate, dagli interrogatori emerge uno spirito di collaborazione maggiore rispetto alle fasi iniziali ...

Morandi - Atlantia dà 13 milioni di euro a Castellucci. Per gli sfollati furono 8-12mila : “Devolva i soldi al territorio o a nuovi fondi” : Per loro – circa 300 famiglie rimaste senza casa – “un primo risarcimento da 8-12mila euro a testa” erogato subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Somma a cui vanno aggiunti ulteriori aiuti forniti in base alla composizione dei nuclei familiari e al valore d’acquisto delle rispettive abitazioni. Per lui una buonuscita da 13 milioni di euro, copertura legale e assicurativa, auto e residenza aziendale per un anno. Sono le ...

Castellucci spiega perché lascia Atlantia e Autostrade : “Quella del ponte Morandi è una tragedia di cui noi tutti non ci facciamo umanamente una ragione e di cui i tecnici non si capacitano ancora”. In un'intervista al Corriere della Sera, Giovanni Castellucci, spiega perché lascia Atlantia, la holding di riferimento della Società Autostrade e indagata nella tragedia del crollo del Ponte Morandi. “Nei prossimi mesi, con il secondo incidente probatorio, si proverà a capire le cause. E quanto ...

Atlantia - via Castellucci (con 13 milioni di liquidazione) «Sono un manager ma non per tutte le stagioni» : Discontinuità al timone della capogruppo di Autostrade per l’Italia e degli Aeroporti di Roma. Lascia il numero dopo oltre 15 anni. Le deleghe verranno ripartite tra componenti del consiglio

Autostrade - si è dimesso l'Ad di Atlantia Castellucci : per lui 13 milioni di "incentivo" : Incentivo all'esodo da 13 milioni di euro. Quella del manager, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Atlantia, è...

Atlantia - l’ad Castellucci si è dimesso. Benetton : “Sotto shock per inchiesta Ponte Morandi” : All'amministratore delegato uscente la società capogruppo di Autostrade per l’Italia verserà oltre 13 milioni di euro come buonuscita. Al suo posto un comitato composto dai numerosi consiglieri. A chiedere un passo indietro era stati i Benetton alla luce dell'inchiesta avviata dalla procura di Genova sulla manutenzione di alcuni viadotti dopo il crollo del Ponte Morandi.Continua a leggere

Atlantia verso cda straordinario - il board è convocato per martedì : Il ceo si è rivolto al presidente Cerchiai per la convocazione di un consiglio della holding: sul tavolo la governance del gruppo

Ponte Morandi : Atlantia - audit interno su vicenda viadotti su società e persone coinvolte : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Il Cda di Atlantia, nella riunione di oggi, alla luce delle notizie di stampa relative ai provvedimenti cautelari disposti dalla magistratura nei confronti di alcuni dipendenti delle società Spea Engineering e Autostrade per l’Italia, sulla base della contestazione del reato di falso circa alcuni dati di monitoraggio relativi ai viadotti Pecetti e Paolillo, “ha deliberato l’avvio ...

Alitalia - proroga per l’offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...

Alitalia e Atlantia - primo banco di prova per la tenuta del governo giallorosso : La revisione delle concessioni autostradali e l'operazione Alitalia sono tra i primi dossier (i più spinosi) che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell'immediato. Il primo test per la tenuta dell'alleanza M5s-Pd. Da una parte c'è lo scontro di vedute sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a un anno dal crollo del ponte Morandi, dall'altra il ruolo che Atlantia (maggior azionista di Aspi) avrà nel salvataggio e ...

Alitalia - verso una nuova proroga del termine per l’offerta Fs-Delta-Atlantia : Il salvataggio di Alitalia è uno dei temi più urgenti che il nuovo governo dovrà affrontare. Il 15 settembre scade il termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva di Ferrovie dello Stato, insieme ai partner Delta, Mef e Atlantia, per l’acquisto delle attività della compagnia. Ma non c’è un accordo

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per Mattarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto