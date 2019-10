Atac | weekend 12-13 e 26-27 ottobre Metro B aperta fino alle 21

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – Per lavori di realizzazione del nodo di interscambioB/C Colosseo nei fine settimana del 12-13 e 26-27, la chiusura della tratta dellaB di Roma tra Castro Pretorio e Laurentina non sara’ per l’intera giornata ma solo a partire d21, come il resto della settimana. Lo fa saperein un tweet. L'articolo12-13 e 26-2721 proviene da RomaDailyNews.

filsurace : Aspetto da 20 minuti una metro a #Rebibbia. Beh è venerdì, metà di quelli che lavorano in #Atac stanno a casa a godersi il weekend. #Roma -