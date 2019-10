Asia Argento presunto flirt con Andrea Preti

Asia Argento e Andrea Preti si frequentano? : Solo da poche settimane Asia Argento è tornata sui social dopo un'estate completamente assente. Si è mostrata con un nuovo look e una nuova motivazione, pronta per risollevarsi da un lungo anno complicato che l'ha abbattuta.Due settimane fa l'abbiamo rivista in piena forma anche sul piccolo schermo a Live non è la d'Urso, sembra proprio che Asia abbia ritrovato il sorriso perduto per tempo, sarà anche per merito di un nuovo compagno al suo ...

Asia Argento - la foto sexy col nuovo look spiazza i fan : “Irriconoscibile” : Dopo un’assenza durata circa quattro mesi, da poco Asia Argento è ricomparsa su Instagram. E ha spiazzato i fan. Per il suo ritorno si è mostrata sorridente e in costume. E bionda platino. “Sono tornata, più forte di prima! #Harder #Better #Faster #Stronger”, ha scritto a commento del post. Impossibile non notare che l’attrice, che mostra i muscoli, sfoggia una forma fisica pazzesca, come sottolineano tanti amici, vip e non (anche Courtney Love ...

Asia Argento con un’amica speciale a Pechino Express 2020 : L’attrice -regista Asia Argento farà parte della nuova edizione di “Pechino Express 2020” con una persona davvero special. Asia è tornata sui social «più forte di prima» è pronta a tornare anche in tv insieme ad una delle poche persone di cui si fida e che le è stata vicina in un momento difficile della sua vita. Le riprese di “Pechino Express 2020”, in onda il prossimo anno su Rai 2, dovrebbero cominciare a fine ottobre, alla guida ...

Matteo Salvini martedì a Otto e mezzo : "Ci vado con gioia - almeno non trovo Asia Argento" : Matteo Salvini torna da Lilli Gruber. L’ex ministro dell’Interno parteciperà infatti alla puntata di Otto e mezzo di martedì sera. Ad annunciarlo è il leader leghista durante un comizio ad Ascoli Piceno.“martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber” ha annunciato Salvini, provocando il prevedibile dissenso dei militanti. “Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va ...

«Pechino Express 2020» : da Asia Argento a Ignazio Moser - i primi rumors sul cast : Pechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castPechino Express 2020: i rumors sul castIl programma andrà in onda a partire dall’11 marzo del 2020, ma le voci sui partecipanti dell’ottava edizione di Pechino Express iniziano a circolare con una certa insistenza. Per alzare il tiro e ...

