Ascolti tv USA martedì 8 ottobre | ritorno stabile per The Flash | cala NCIS senza Ziva

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)tv USAnoe FBI, bene ildi Thetv USA– Leggero calo per This is Us a 7,2 milioni e 1.6 di rating che perde lo 0.1 settimana dopo settimana ed è costretta anche a cedere la palma di serie tv più vista live della tv americana scalzata da 911 che lunedì ha raggiunto 1.7 di rating con 7,3 milioni. Restando in casa NBC alle 20 The Voice conquista 1.5 con 8,4 milioni (-0.1 di rating) mentreNew Amsterdam 0.8 e 5,3 milioni di spettatori. Male CBS conche perde 2 decimi e 2 milioni di spettatori circa fermandosi a 11 milioni e 1.1 di rating nella prima puntata; a seguire FBItoccando il dato già raggiunto in precedenza di 0.8 e 8,6 milioni,alle 22New Orleans.anche The Resident alle 20 su Fox con 3,6 milioni e 0.7 mentreEmpire sceso ormai a 0.8 e ...

