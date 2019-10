Ascolti TV | Martedì 8 ottobre 2019 La Strada di Casa 18 3% | Sole a Catinelle 12 2% | Le

Ascolti Tv martedì 8 ottobre - La strada di Casa 4 - 1 mln - Le Iene 2.1 mln - Sole A catinelle 2 - 7 mln - Bangla 1 - 1 mln : Ascolti Tv martedì 8 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv- Rai 1 – 4.162 milioni e 18.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sole a catinelle – Canale 5 – 2.787 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene – Italia 1 – 2.155 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti TV | Martedì 1 ottobre 2019. In 5 - 3 mln per la Juventus (20.5%). La Strada di Casa 15.7% - partenza record per Le Iene (14.9%). Disastro Il Supplente (0.5%) : Le Iene I dati auditel di Martedì 1 ottobre 2019 sono stati diffusi in ritardo. Il motivo è legato ai controlli necessari dopo l’uscita dalla rilevazione di alcuni canali Disney. Nella serata di ieri, Martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 1 ottobre : vince la Champions League con 5.3 milioni di telespettatori : La partita di Champions League Juventus – Bayer Leverkusen è stata vista su Canale 5 da 5.304.000 telespettatori con il 20.5% di share, risultando il programma più visto del prime time di martedì 1 ottobre. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘La Strada di Casa 2‘ su Rai1 con 3.694.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto l’esordio della nuova stagione de ‘Le Iene’ su Italia 1, con il commovente ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 24 settembre : La strada di casa 2 sfiora i 4 milioni e vince : La seconda puntata della serie ‘La strada di casa 2’ su Rai 1 vince il prime time del 24 settembre con 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Cado dalle Nubi‘, con 1.910.000 telespettatori e il 13.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, ‘Logan – The Wolverine’ con 1.654.000 spettatori e ...

Ascolti Tv Martedì 24 settembre : La strada di casa (17.5%) - Cado dalle Nubi (13.4%) - bene Italia 1 : Ascolti Tv Martedì 24 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di casa 2 1a Tv- Rai 1 – 3.953 milioni e 17.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Cado dalle Nubi – Canale 5 – 1.910 milioni e 13.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Logan – The Wolverine 1a Tv- Italia 1 – 1.654 milioni e 8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani ...