Arrestato finanziere che forniva informazioni al clan in cambio di biglietti per la Juve

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La Direzione distrettuale antimafia di Torino haieri 16 persone per usura ed estorsione. L’operazione, relativa a due distinte inchieste, denominate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”, ha sgominato due distinte organizzazioni criminali. Gli arrestati, tra i quali ci sono anche commercialisti e consulenti finanziari, ottenevano denaro da enti pubblici che poi sfruttavano per affari illeciti. Tra gli arrestati anche un. Si tratta di Daniele Musso, 53 anni, tenuto d’occhio da tempo dalla guardia di finanza. Maresciallo in servizio al Nucleo di polizia tributaria, è accusato di rivelazione di segreti d’ufficio e concorso in corruzione. Secondo il gip “in più occasionial gruppo criminaleindi utilità o delle promessa di utilità”. Ne parla oggi il Corriere Torino. Il militare avrebbe ...

