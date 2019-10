Arancia Meccanica a Torino | ladri saccheggiavano case e ville con bastoni e coltelli

Arancia Meccanica nel comasco : rapina e violenza sessuale : Identificati e arrestati due giovani magrebini e una ragazza incensurata, residente nel comasco. Tre ragazzi sono stati accusati e arrestati a Cadorago, per avere commesso un’aggressione di gruppo sfociata poi in violenza sessuale. Proprio come nel film Arancia Meccanica. Sono stati i Carabinieri di Lomazzo a incastrare i giovani, grazie anche alle riprese delle telecamere di sicurezza. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 9 ...