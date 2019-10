Arabia Saudita | incredibile in Al-Nassr-Al-Fateh | la VAR non funziona per colpa di

VAR – In Arabia Saudita staccato per ricaricare il cellulare : Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato la clamorosa notizia di un malfunzionamento VAR in Arabia Saudtia. VAR – Il motivo del malfunzionamento non è riconducibile ad un fattore tecnico ma l’ “errore” umano è fuori da ogni immaginazione: “Una notizia che è davvero clamorosa, e incredibile. In Arabia Saudita la partita tra Al-Nassr e Al-Fateh è stata protagonista di un episodio che rimarrà nella storia. Ad ...

Arabia Saudita : per la prima volta anche le coppie non sposate potranno dormire insieme in hotel : Dopo l'apertura al turismo del governo di Riyad arrivano i primi, rivoluzionari, interventi: anche le coppie non sposate potranno infatti condividere la stessa camera in hotel. Finora questa possibilità era loro tassativamente preclusa: tutte le coppie infatti dovevano dimostrare di essere sposate.Continua a leggere

Arabia Saudita : 20 miliardi sul turismo per il dopo petrolio. Niente niqab per le turiste occidentali : La remota valle di AlUla, con le sue oasi incontaminate, i dipinti rupestri, le maestose tombe scavate nelle rocce e le città nabatee, si rivelerà in tutta la sua bellezza ai turisti di tutto il mondo

Arabia Saudita e Iran - primi indizi di dialogo fra i grandi nemici : È solo un inizio. Ma potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente, terremotando alleanze che sembravano indistruttibili, prefigurandone altre fino ad oggi impensabili. I grandi nemici cominciano a parlarsi. Indirettamente, per il momento, ma è comunque il segno di un cambiamento di clima favorito anche dall’uscita di scena di uno dei super falchi dell’amministrazione Trump, l’ex consigliere alla Sicurezza ...

I turisti stranieri in Arabia Saudita potranno prenotare una camera d’albergo senza essere sposati : L’Arabia Saudita permetterà alle donne e agli uomini stranieri in visita turistica di alloggiare nella stessa camera di albergo senza dimostrare di essere sposati o di avere un rapporto di parentela. La Commissione per il turismo Saudita ha anche concesso

I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita : Ecco le loro dichiarazioni The post I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

Arabia Saudita - turista sbattuta in cella con la figlia di quattro anni per aver bevuto in aereo un bicchiere di vino : Su un volo partito da Londra a Dubai una donna di 44 anni, una dentista originaria della Svezia ma da anni trasferita in Gran Bretagna, ha bevuto un bicchiere di vino. Da quel momento in poi per la donna e per sua figlia di soli 4 anni è iniziato un incubo senza fine. La donna subito dopo l’atterraggio dell’aereo a Dubai è stata fermata dalla Polizia locale e sbattuta in cella. La donna è stata arrestata perché aveva bevuto una ...

Arabia Saudita - un anno dopo l’omicidio di Khashoggi non è cambiato nulla : Oggi è il primo anniversario dell’uccisione di Jamal Khashoggi, il giornalista e dissidente strangolato poco dopo essere entrato, il 2 ottobre 2018, nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Un rapporto della relatrice speciale Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Agnes Callamard, ha concluso che il giornalista fu vittima di “una esecuzione extragiudiziale di cui, sulla base delle norme sui diritti umani, lo stato ...

Arabia Saudita - principe bin Salman avverte i leader mondiali : “Intervenire contro Iran o prezzo petrolio salirà come mai prima d’ora” : Il principe ereditario Saudita, Mohammad bin Salman, lancia un avvertimento ai leader mondiali chiedendo un intervento deciso nei confronti dell’Iran, dopo l’attacco missilistico alle strutture petrolifere di Abqaiq per il quale Riyad ha incolpato Teheran. E lo fa minacciando un drastico aumento del prezzo del petrolio di cui l’Arabia Saudita è il maggior produttore mondiale. “Se il mondo non intraprende un’azione forte ...

L’Arabia Saudita apre al turismo : niente velo per le donne ma resta il divieto di alcol : Con uno dei soliti annunci a sorpresa del giovane e ancora inesperto principe ereditario Mohammed bin Salman, ormai noto come MbS, l'Arabia Saudita ha deciso di aprirsi al turismo. Ai cittadini di 49 paesi del mondo, i consolati sauditi garantiranno in sette minuti un visto turistico valido 90 giorni

L’Arabia Saudita apre al turismo : niente velo per le donne ma resta il divieto di alcool : Cercate su Twitter @VisitSaudiNow e le immagini di un drone vi mostreranno un'isoletta incastonata in un mare cobalto,

L’Arabia Saudita concederà visti turistici : Oltre a quelli già previsti per i pellegrinaggi religiosi e i viaggi d'affari: il governo ha parlato di «momento storico»

L’Arabia Saudita concederà per la prima volta visti turistici : Oltre a quelli già previsti per i pellegrinaggi religiosi e i viaggi d'affari: il governo ha parlato di «momento storico»

Arabia Saudita apre a visti turistici : 7.43 L'Arabia Saudita per la prima volta offrirà visti turistici.Lo ha fatto sapere il governo di Riad. "Aprire il Paese ai turisti internazionali è un momento storico.I visitatori rimarranno sorpresi(...)per i tesori che abbiamo da condividere, compresi cinque siti patrimonio Unesco, una vibrante cultura locale e bellezze naturali mozzafiato",ha sottolineato il responsabile del turismo in Arabia Saudita, Ahmed al-Khateeb. L'anno scorso Riad ...