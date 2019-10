Antonella Clerici fuori dalla Rai | ‘Maria De Filippi? Non andrei mai a romperle le

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ora che è lontana dal piccolo schermo dopo la sua esclusione dai palinsesti Raiha trovato il modo per non piangersi addosso e dedica più tempo ai suoi affetti: “Sto volgendo in positivo questa mia assenzatv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico …” confessa al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 9 ottobre.: “Per anni ho fatto il soldatino” Circa la sua attuale situazione lavorativa lanon nega che certe scelte di vita hanno influenzato il percorso lavorativo, ma non è pentita di nulla: “… Se fossi stata una calcolatrice prima di lasciare La prova del cuoco avrei cercato di avere un programma forte in ...

reale_official : Ci voleva una bella festa in prima serata per celebrare i 10 anni di carriera de #ilvolo nati a ti lascio una canzo… - prestia_fabio : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI: HO ACCETTATO OGNI PROGRAMMA PER SPIRITO DI SQUADRA MA ORA BASTA! E SU MARIA DE FILIPPI... - bubinoblog : ANTONELLA CLERICI: HO ACCETTATO OGNI PROGRAMMA PER SPIRITO DI SQUADRA MA ORA BASTA! E SU MARIA DE FILIPPI... -