Anticipazioni Uomini e donne del 9 ottobre | è scontro tra Gemma e Anna durante la sfilata

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando ha dei dubbi su Ida Platano : Uomini e Donne: Armando Incarnato fa una confessione su Ida Platano Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne sarà all’insegna dei colpi di scena. Oggi a partire dalle 14.45, Ida Platano sarà protagonista su Canale5 insieme a Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. La dama di Brescia confesserà di aver baciato il cavaliere partenopeo, spiazzando tutti. Armando, che sta frequentando anche Veronica, ...

Anticipazioni Uomini e donne dell'8 ottobre : Riccardo è geloso di Ida e Armando : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne. Domani 8 ottobre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati ancora sul triangolo che vede protagonisti Ida, Armando e Riccardo. Nel corso della puntata odierna abbiamo visto che la Platano ha confessato di essere uscita con Armando Incarnato e che tra di loro c'è stato anche un bacio appassionante. Una ...

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Veronica rivali : Ida Platano esce con Armando Incarnato, Veronica reagisce male a UeD Nuova settimana e Uomini e Donne e nuovo appuntamento con il Trono Over. Il lunedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe iniziare con il segmento senior della trasmissione e in particolare con le peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani. A stupire però sarà proprio la dama di Brescia che oggi pomeriggio sarà chiamata al centro dello studio con ...

Anticipazioni Uomini e donne 7 ottobre : Ida e Armando si baciano - Riccardo senza parole : Lunedì 7 ottobre ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 in onda alle 14:45 circa. Le Anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che si ripartirà nuovamente dal trono over che anche quest'anno sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. Al centro della puntata ci sarà soprattutto Ida Platano che sembra essere disposta a ...

Anticipazioni Uomini e donne - Riccardo ritorna da Ida e ammette di amarla ancora : Nuovi colpi di scena sono in arrivo nel trono over di Uomini e donne, di cui nei giorni scorsi sono state registrate delle nuove puntate che si preannunciano ricchissime di nuovi colpi di scena. Nel dettaglio infatti, al centro della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, ci sarà la coppia composta da Ida e Riccardo, i quali saranno alle prese con dei nuovi riavvicinamenti. In particolar modo vedremo che Riccardo deciderà di fare ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Javier ritorna - Giulio Raselli furioso : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: Javier Martinez chiede scusa a Sara Tozzi L’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne vedrà in onda il Trono Classico. Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche saranno al centro della puntata del venerdì che inizierà con un colpo di scena: Javier Martinez tornerà nel salotto di Maria De Filippi per dire la sua dopo la segnalazione che ha portato Sara ad eliminarlo. ...

Anticipazioni Uomini e donne del 4 ottobre : Martinez ritorna ma la Tozzi non lo riprende : Archiviata la puntata dedicata prevalentemente alle coppie di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 4 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di Anticipazioni su quanto accadrà nello spazio dedicato ai tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Si partirà dall'indecisione di Veronica che, nonostante il duro confronto con ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Primo Bacio per Giulia Quattrociocche! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: confronto in studio tra alcuni protagonisti di Temptation Island Vip. Giulia concede il Primo Bacio ad un pretendente. Giulio ritorna da Veronica! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: ospiti in studio, alcune coppie di Temptation Island Vip. Giulia si lascia andare ad un Bacio con un corteggiatore! Pochi attimi fa si sono concluse le nuovissime registrazioni Uomini e Donne Classico. Presenti in studio, ...

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO - pace fatta? [Anticipazioni] : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne già trasmesse su Canale 5, i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi hanno assistito ad una nuova crisi nel rapporto tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima, delusa dai tanti atteggiamenti contraddittori del suo ex, ha deciso di concentrarsi su nuove conoscenze, accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Un colpo di scena ha però fatto da padrone ...

Anticipazioni Uomini e Donne : lite furiosa tra Er Faina e Tina : Tina Cipollari e Er Faina: rissa sfiorata nel Trono Classico di Uomini e Donne Il salotto di Uomini e Donne si accenderà oggi pomeriggio. Le Anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi svelano che la puntata del giovedì sarà dedicata al Trono Classico e si continuerà a parlare anche di Temptation Island Vip. Er Faina e Sharon faranno il loro ingresso a Uomini e Donne, insieme ad Alessia Marcuzzi. Il racconto della coppia però, che ...