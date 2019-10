Ancora migranti morti in mare | dai politici solo tweet e nessuna soluzione

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Quanti innocenti dovranno Ancora morire?' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lam

Migranti - i no border in piazza se la prendono Ancora con Salvini : Circa trecento manifestanti hanno sfilato in corteo per le vie di Ventimiglia, protestando contro la chiusura delle frontiere, a favore della libera circolazione dei Migranti in Europa. La Francia chiude le frontiere, ma i no border protestano contro l’Italia per la libera circolazione dei Migranti in Europa e davanti al commissariato gridano “Salvini, Salvini, vaff…”.\\Slogan di protesta a parte è stata una manifestazione pacifica la “Parata ...

Migranti : Alarm phone - 'barca Ancora in difficoltà - in pericolo la vita di 32 persone' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato!". E'

Migranti : Alarm phone - 'barca Ancora in pericolo senza soccorso in vista' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "I giornali hanno comunicato che una barca è stata soccorsa e riportata in #Libia. Questa NON è la stessa barca che ci ha contattati: abbiamo parlato con le persone a bordo meno di un'ora fa e sono ancora in pericolo senza nessun soccorso in vista. Sono a mare da più d

Migranti - Ancora naufragi nel Mediterraneo : quasi mille i morti da inizio anno : Solo da inizio anno l'agenzia delle Nazioni Unite Unchr stima che siano morte nella traversata del Mediterraneo quasi mille...

Sui migranti non è Ancora “solidarietà Ue” : E’ ancora troppo presto per chiamarla “solidarietà europea”, ma il summit di Malta ha dato vita a una inedita volontà politica europea in tema di accoglienza dei migranti. Il nuovo corso si basa su un modus operandi molto in voga in questi anni di Commissione Juncker, quello dell’Europa a doppia vel

Migranti - Ancora sbarchi a Lampedusa : hotspot verso il collasso : Un barcone con 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 Migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra.

Migranti - Ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Lampedusa - Ancora sbarchi migranti. Hotspot pieno - proteste nell’isola : Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e nell’isola la situazione diventa tesa, con l'Hotspot locale sempre al collasso. Nella notte, sono sbarcate 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Gli ultimi sbarchi Le persone arrivate a Lampedusa, nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma ...

Perché sul meccanismo di ripartizione dei migranti in Ue non c’è Ancora un accordo : La soluzione del caso della Ocean Viking non ha sancito ancora la nascita di un meccanismo automatico di redistribuzione tra i Paesi Ue. Il piano temporaneo di ripartizione dovrebbe essere discusso il prossimo 23 settembre a Malta, al vertice dei ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia (in qualità di presidenza di turno del Consiglio Ue). Ma i negoziati sono ancora aperti.Continua a leggere

Migranti : Ue - Ancora nodi da sciogliere : 15.40 A pochi giorni dal mini-summit di Malta sul tema dei Migranti, le posizioni dei diversi Paesi Ue sono ancora"distanti", spiega una fonte europea. I nodi sono "il luogo di sbarco" e lo "status". Roma vuole rotazione dei porti e redistribuzione dei Migranti,Parigi insiste sul porto sicuro più vicino e su "primo studio" nella situazione, nel Paese di sbarco. "L'Europa ha bisogno di un accordo affidabile sul modo in cui gli sbarchi devono e ...

Migranti - Ocean Viking Ancora in acque internazionali - Salvini : «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio» : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La...

Migranti : nave Ocean Viking Ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta