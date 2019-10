Ammorbidire l’ergastolo ostativo è una sfida indigeribile per l’Italia

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) Stiamo parlando dei peggiori dei peggiori. Quelli per i quali l’obiettivo costituzionale della rieducazione è impossibile in partenza. Perché non si sono mai pentiti, non hanno mai collaborato, non contribuiscono a scavare nel cancro mafioso, terroristico, eversivo o criminale. Lo spiega l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che esclude lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione per chi abbia commesso specifici delitti e non collabori con la giustizia. Ci sono il terrorismo, la mafia (anche con lo scambio elettorale), la riduzione in schiavitù, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza sessuale di gruppo e alcuni altri. I benefici scattano se, appunto, il detenuto decide di collaborare. Sul punto è nuovamente intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo. Che ha esaminato il ricorso di Marcello ...

