Amicizia femminile | ciò che può comprometterla

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) I FIDANZATI TOSSICILE NUOVE AMICHE LE RIPICCHEIL MAL COMUNE MEZZO GAUDIOL’INVIDIA PRETENDERE CHE I RISPETTIVI BOYFRIENDS DIVENTINO AMICISINGLE VS SPOSATA: ciò che puòTante bambine, poi ragazze, e infine donne, sono entrate nella nostra vita con il ruolo di «amica». Ma tra arrivi e partenze, ritorni e andate, solo una è lì con noi da sempre. Quella è la nostra Best Friend Forever, che se non ci fosse dovremmo inventarla, perché grazie a lei la nostra vita è migliore. In effetti, ormai, più che un’amica è una sorella. Non di sangue, ma di cuore, che ci conosce come le sue tasche. E proprio per questo, spesso, non c’è nemmeno bisogno di parlare: quando la guardiamo, sa quello che vorremmo dire, anche se non lo facciamo. E poi solo tra BFF esiste la comproprietà di un’esclusiva macchina del tempo, che se si sta lontane per un anno, quando ci si ritrova, non ...

VirgoImage : Per tutte le libere professioniste in Italia che cercano un punto di riferimento di supporto e condivisione al femm… - dabolpluzgud : Poi vabbè io un’amicizia femminile non la so gestire A QUANTO PARE - auropego72 : Amicizia femminile -