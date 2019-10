Amici Celebrities | quarto serale | conduce Michelle Hunziker | fuori la Manzini

Anticipazioni Amici Celebrities quarta puntata : via la De Filippi - eliminata Francesca : Prosegue l'appuntamento in prima serata con il talent show Amici Celebrities, che da questa settimana cambia giorno di messa in onda su Canale 5 ma anche la conduttrice. Le Anticipazioni sulla quarta puntata rivelano che il programma andrà in onda di mercoledì sera e questa sera 22 ottobre sarà il primo appuntamento di questa edizione che non sarà presentato da Maria De Filippi, la quale passerà il testimone dello show nelle mani della collega ...

Amici Celebrities - anche Ornella Vanoni massacra Filippo Bisciglia : "Deve stare zitto. Maria De Filippi..." : La lite tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi ad Amici Celebrities continua a far discutere. Il conduttore di Temptation Island si è già scusato pubblicamente su Instagram, eppure c’è ancora chi continua a tornare sull'accaduto. Tra questi, due giurati del programma di Canale 5, Platinette e Orn

Platinette su Amici Celebrities 2019 confessa : “È il mio riscatto” : Amici Celebrities, Platinette: “Finalmente posso giudicare io” Oggi Platinette ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa circostanza ha parlato abbondantemente di Amici Celebrities 2019. Difatti proprio nella versione vip del talent show più famoso di Italia, Platinette ricopre il ruolo di giurato al fianco di Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. In questo ruolo si ...

Amici Celebrities : puntate - concorrenti - giuria e tutte le anticipazioni : Da sabato 21 settembre su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi

Amici Celebrities - Francesca Manzini gela tutti : "Io me ne frego - signor Al Bano" - poi si toglie la maglia : "Io me ne frego, signor Al Bano". Ad Amici Celebrities scatta l'ovazione per Francesca Manzini, speaker radiofonica in gara nel talent vip di Maria De Filippi e finita stupidamente nel mirino degli hater perché "abbondante". "Bravissima e aggiungo che quei 15 grammi in più che hai…", si complimenta

Anticipazioni Amici Celebrities : la De Filippi lascia la conduzione dalla quarta puntata : Cambio alla guardia di Amici Celebrities, il nuovo talent show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ieri 5 ottobre è andata in onda la terza delle sei puntate previste di questa prima stagione che sta riscuotendo un discreto successo dal punto di vista degli ascolti; sul finire della trasmissione, la padrona di casa di Amici ha annunciato al pubblico che, a partire dalla quarta puntata, avrebbe lasciato la conduzione del ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi scoppia a piangere in diretta. La De Filippi e Pieraccioni - blitz in studio : È Amici Celebrities, ma sembra C'è posta per te. Sabato sera Maria De Filippi ha voluto regalare a Laura Torrisi una grande emozione facendo entrare in studio la figlioletta Martina, avuta dal suo ex Leonardo Pieraccioni. La Torrisi, concorrente del talent vip spin-off di Amici, è scoppiata in lacri

