Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (4) : (AdnKronos) - Coinvolgendo oltre mille persone, la ricerca ha analizzato la percezione del rischio riguardo ai cambiamenti climatici e la disponibilità dei cittadini a un impegno economico per un utilizzo consapevole del suolo. Cento soluzioni condivise sono state individuate per affrontare la sfida

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (2) : (AdnKronos) - Il libro, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, delle istituzioni e degli esperti del mondo accademico e ecclesiastico, verrà distribuito gratuitamente nelle scuole e proposto come supporto per chiunque abbia il compito di agire nel settor