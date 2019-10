Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (4) : (AdnKronos) - Coinvolgendo oltre mille persone, la ricerca ha analizzato la percezione del rischio riguardo ai cambiamenti climatici e la disponibilità dei cittadini a un impegno economico per un utilizzo consapevole del suolo. Cento soluzioni condivise sono state individuate per affrontare la sfida

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani (3) : (AdnKronos) - A parlare della ricerca di un’etica condivisa dopo l’Enciclica Laudato Si’ saranno Antonio Ballarin Denti, presidente Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’ Ambiente , Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’ Università Cattolica e Leonardo Salvemini, pr

Ambiente : Università Cattolica presenta piano di adattamento climatico per laghi italiani : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Proteggere il pianeta e un piano per l'adattamento climatico dei laghi italiani. Per questo due istituzioni, L'Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, hanno promosso insieme l’evento 'Sviluppo umano e Ambiente. Research