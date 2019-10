Ama | inadempimenti già contestati | indagine avviata

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – Ama, d’intesa con Roma Capitale, ha immediatamente avviato un’interna per accertare le responsabilita’ del Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), guidato dalla societa’ Roma Multiservizi, a cui e’ affidato il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ presso le utenze non domestiche (bar, ristoranti ed esercizi commerciali) nell’area del Centro Storico. Il referente aziendale responsabile del procedimento ha gia’ fornito oggi alle autorita’ competenti della Procura della Repubblica tutte le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti. L’azienda, che per il suo ruolo e’ comunque in ogni caso parte lesa, si e’ messa da subito a disposizione degli organi inquirenti e resta pronta a fornire ulteriori, eventuali chiarimenti. Lo comunica in una nota Ama Spa in ...