Alitalia | Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta Patuanelli | “Non

Alitalia - Lufthansa entra in partita : 16.50 Lufthansa scende in pista per il salvataggio di Alitalia. La compagnia tedesca ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato nella quale si proporrebbe come alternativa a Delta nella nuova newco guidata da Fs e Atlantia.Lo riferiscono fonti vicine alla trattativa. Non si tratterebbe però di ingresso nel capitale azionario perché, a quanto si apprende, il vettore avrebbe proposto una forte partnership commerciale. Serve esperienza e loro ...