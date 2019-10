Addio a Beppe Bigazzi | volto storico della tv al fianco di Antonella Clerici

Addio a Beppe Bigazzi noto al grande pubblico per La prova del cuoco : E’ tornato alla Casa del Padre il giornalista e gastronomo Giuseppe Beppe Bigazzi . Era noto al grande pubblico per la

Addio a Beppe Bigazzi - il gastronomo nel 2010 fu allontanato dalla Rai : Addio a Beppe Bigazzi. L'ex personaggio televisivo e gastronomo è morto all'età di 86 anni. Da tempo malato, era celebre per aver partecipato per anni alla trasmissione tv "La Prova del Cuoco". Chi era Beppe Bigazzi Beppe Bigazzi nacque nel 1933 a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Laureato presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze, si avvicinò alla cucina nel 1997, quando iniziò a curare per il quotidiano "Il Tempo" la ...