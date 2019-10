Acque alcaline ionizzate nella dieta | i consigli della nutrizionista

Fonte : dilei

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lesono nutrimento liquido per tutto l’organismo. A distinguere queste, note anche comefunzionali, è soprattutto il loro pH, l’indicatore che misura l’acidità, la neutralità e l’alcalinità di un liquido organico, che è alcalino (superiore a 7) e in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi. E ancora: grazie alla loro azione depurativa, lefacilitano l’eliminazione delle scorie acide, derivanti da un’alimentazione iperproteica e povera di frutta e verdura e da uno stile di vita sedentario. Dunque, garantiscono una capacità di idratazione superiore, fondamentale per contrastare l’acidosi metabolica dovuta ad un eccesso di acidi nell’organismo. Molecoleper un pH anti-aging Grazie ad uno ionizzatore, le molecole d’acqua vengono sottoposte ad un processo di elettrolisi, che ne riorganizza le sostanze contenute ...