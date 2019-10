A Milano le star del fighting all’ombra del Duomo | arriva lo spettacolo di Bellator

Milano-Torino 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Presenti il campione del mondo Pedersen - Valverde e Bernal : In attesa dell’ultima Monumento stagionale, il Giro di Lombardia, va a chiudersi il calendario autunnale delle classiche italiane con le ultime due corse: oggi la Tre Valli Varesine, domani la Milano-Torino. Per la storica corsa che arriva in cima a Superga, giunta alla centesima edizione, troviamo una startlist di livello eccellente con grandi nomi come il campione del mondo Mads Pedersen, l’ex iridato Alejandro Valverde ed il ...

Il distretto fintech di Milano quadruplica le sue startup : Il fintech District a Milano (foto: Luca Zorloni per Wired) fintech District di Milano, due anni dopo: 122 startup, 8 membri corporate, 15 collaborazioni con hub internazionali in un settore che, a livello mondiale, ha raccolto 43,7 miliardi di dollari di investimenti per le 1.210 startup che hanno ricevuto almeno 1 milione di dollari di finanziamento nel biennio 2016-18. Sono questi i numeri del settore e della più grande community fintech ...

Canada Goose - il negozio a Milano con la camera a -25 gradi per testare giacche in condizioni estreme : La cosa pazzesca del primo negozio Canada Goose a Milano, che ha aperto in via della Spiga 10, è una stanza. Una stanza speciale all'interno di uno spazio di 400 metri quadri, che da sola basta a raccontare anche a chi non conosce il marchio, chi è che cosa fa Canada Goose. La stanza si chiama Cold Room e all'interno le temperature possono scendere fino a -25 gradi. Per entrare, il consiglio è quello di provare a ...

Sport 4.0 - le startup del calcio in vetrina a Milano CalcioCity : Si è tenuto oggi a Palazzo Giureconsulti, nell’ambito di Milano calcioCity 2019, l’incontro organizzato dal Tavolo Giovani della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi dedicato alle startup che operano nel mondo del calcio e dello Sport. Dieci startup, tra cui calcio e Finanza, hanno avuto la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale davanti […] L'articolo Sport 4.0, le startup del calcio in ...

Politecnico di Milano - Le elettriche? Conviene acquistarle a Trento : la Provincia di Trento a garantire le migliori condizioni per l'acquisto di un'auto elettrica, ma è la Lombardia ad avere il maggior numero di colonnine. Sono queste le principali risultanze della terza edizione dello Smart Mobility Report dellEnergy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. La situazione del mercato. Il report evidenzia, innanzitutto, come lo scorso aprile sia stata superata per la ...

Milano : Transitions lancia #lovelight per conquistare millennial : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Una campagna social per conquistare i millennial. E' questo l'obiettivo di Transitions che lancia la campagna #lovelight di cui è protagonista la nuotatrice Federica Pellegrini. Se finora le lenti fotocromatiche erano considerate un prodotto destinato agli over 45, oggi

amfAR Milano 2019 - tutti i look delle star : Rita Ora in PradaRita Ora in EscadaRita Ora in EscadaLady Kitty Spencer in Dolce & GabbanaMatteo Ceccarini ed Eva Riccobono in GennyBianca Balti in Dolce & GabbanaCandice SwanepoelToni Garrn in EtroAnna Cleveland in Vivienne WestwoodMadalina Ghenea in Zuhair MuradJasmine SandersMaria Borges in Thebe MaguguJessica Kahawaty in Alberta FerrettiGiulia Valentina in Alexandre VauthierPaola Turani in GennyKat Graham Jon KortajarenaLottie Moss ...

Milano Fashion Week - Moschino dà vita alle opere di Picasso. Ma a conquistare la scena è la misteriosa donna incappucciata in prima fila a tutte le sfilate… : Moschino, ovvero quando i quadri di Pablo Picasso prendono vita. Sono infatti veri e propri dettagli di un’opera cubista gli abiti-scultura portati in passerella dal genio di Jeremy Scott, il direttore creativo del brand, che ha reso i suoi defilé uno degli appuntamenti più attesi di tutta la Milano Fashion Week. Dopo aver rappresentato al meglio l’immaginario simbolo della cultura pop (dai ...

Milano. Educazione ambientale imprescindibile per contrastare cambiamenti climatici : “Regione Lombardia ha deciso di sostenere ‘Earth Prize international’ perché è un’iniziativa di Educazione ambientale che si colloca all’interno di

I look delle star in front row alla Milano Fashion Week : Katie Holmes da FendiChiara Ferragni e Fedez da FendiHalima Aden da FendiJasmine Sanders da FendiLeonie Hanne da FendiTommy Dorfman da FendiEmma Marrone da Emporio ArmaniAlice Pagani da Emporio ArmaniLevante da Emporio ArmaniSerena Autieri da Emporio ArmaniLarsen Thompson da Emporio ArmaniFlavia Pennetta da Emporio ArmaniHalima Aden da Max MaraCamila Coelho da Max MaraBrittany Xavier da Max MaraCaroline Daur da Max MaraFrancesca Chillemi da Max ...

Milano : rapine per acquistare base musicale - arrestati : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Avevano aggredito brutalmente in Val Sabbia a Milano un cittadino cinese di 26 anni per sottrargli il telefono così da avere il denaro necessario per acquistare una base musicale. La polizia ha arrestato due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, che il 4 agosto avevano colpito con un arnese di metallo il ragazzo procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura del setto nasale, con una prognosi di ...

Grey’s Anatomy 16 : le «streghe» Holly Marie Combs e Alyssa Milano guest star di un episodio : Grey's Anatomy 16 - Holly Marie Combs e Alyssa Milano La nostalgia per il passato non accenna a placarsi e ha ormai contaminato in tutto e per tutto il mondo delle serie tv, sempre più caratterizzato da reboot, remake e più di recente dalla nuova moda del “cast from the past“: vecchie glorie di telefilm acclamati compariranno infatti in veste di guest star in prodotti più attuali targati ABC. Le serie ABC promuovono il ...

Grey’s anatomy 16 : Holly Marie Combs e Alyssa Milano guest star da “Streghe” : Le sorelle Halliwell “stregano” il Grey Sloan Memorian Hospital! Ebbene sì: Holly Marie Combs e Alyssa Milano, protagoniste super amate della serie fantasy Streghe (in originale Charmed), saranno guest star nel terzo episodio della sedicesima stagione di Grey’s anatomy, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 10 ottobre. La rete televisiva Abc ha diffuso una prima immagine che in poche ore ha fatto il giro del mondo, più una ...