Will Smith ha lanciato una collezione moda ispirata a Willy il Principe di Bel-Air

Una notte con Will Smith : Gemini Man è in arrivo nelle sale e Fabio Rovazzi incontra l'amatissimo attore : Will Smith contro Will Smith in un adrenalinico film che unisce un aspetto tecnico curatissimo e all'avanguardia e il regista Premio Oscar Ang Lee.Gemini Man sta per arrivare nelle sale mettendoci di fronte alla storia di Henry Brogan, un assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un clone più giovane di se stesso di nome Junior che è in grado di prevedere ogni sua mossa.Una premessa ...

La gag di Rovazzi con Will Smith - che infiamma la Rete (e qualcuno prende per vera) : Gemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithLe probabilità che Fabio Rovazzi e Will Smith si trovassero nella stessa camera d’albergo nel giorno dell’anteprima di Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee che vede l’attore ...

Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa stanza d’albergo : “Mi racconti una storia? Non riesco a dormire” : Fabio Rovazzi si trova a Budapest per vedere la prima del film “Gemini Man”, diretto da Ang Lee e con Will Smith nel ruolo di protagonista. Ora, Rovazzi si è trovato proprio nella stessa camera dell’attore, come testimonia un post. Su Instagram, infatti, Rovazzi ha caricato un video: “Non so come sia possibile – dice – ma c’è Will Smith dentro la mia stanza…”. E mentre il cantante parla ...

Rovazzi si trova Will Smith in camera d’albergo : una giornata “particolare” (Video) : Will Smith e Fabio Rovazzi insieme: il video su Instagram Will Smith e Fabio Rovazzi insieme. Già questo dovrebbe sorprendervi ma se poi ci aggiungete che i due non si sono fatti una semplice foto la sorpresa diventa incredibile. O meglio, lo è per qualsiasi comune mortale ma non per Fabio Rovazzi che tra un […] L'articolo Rovazzi si trova Will Smith in camera d’albergo: una giornata “particolare” (Video) proviene da ...

Fabio Rovazzi e Will Smith - una notte insieme in hotel - : Roberta Damiata Fabio Rovazzi, in viaggio a Budapest, si è ritrovato Will Smith nella stessa stanza d'albergo: "Un errore di prenotazione" Sembra impossibile, eppure Fabio Rovazzi in viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto Will Smith, si è trovato nella sua stessa camera d'hotel proprio il famoso attore ...

Fabio Rovazzi e Willl Smith per sbaglio nella stessa stanza d'hotel - : Per un errore di prenotazione Fabio Rovazzi e Will Smith si ritrovano nella stessa stanza d'albergo. Ecco il video di quello che è successo... Roberta Damiata Persone: Fabio Rovazzi Will Smith ?

Willy Il Principe di Bel-Air diventa una linea d’abbigliamento : Will Smith svela il nuovo progetto (video) : Complice l'effetto nostalgia degli anni Novanta e il ritorno della serie su Netflix, Will Smith non ha perso occasione per pubblicizzare la nuova linea d'abbigliamento ispirata a Willy Il Principe di Bel-Air. La collezione comprende una 26 pezzi, tra cui T-shirt, tute, giacche, camicie, felpe, ma anche accessori come ciondoli e cover per cellulari. L'attore ha lanciato il suo nuovo progetto attraverso un video su Instagram, in cui indossa ...

Da Will Smith in «Gemini Man» a Robert De Niro in «The Irishman» : così gli attori «ringiovaniscono» al cinema : Gemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithDi solito assistiamo al metodo inverso: invecchiare gli attori affinché risultino più rugosi, anziani, pronti a rispettare la linea temporale imposta dal film al quale prendono parte. È ...

Will Smith e Jada Pinkett : «Nostro figlio Jaden ha avuto problemi alimentari» : Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Will Smith e famiglia agli EMA awards 2016Affrontare i problemi tutti ...

Buon compleanno Alessandro Amati - Will Smith - Zucchero… : Buon compleanno Alessandro Amati, Will Smith, Zucchero… …Luciano Violante, Nino Cerruti, Massimo Abbatangelo, Michael Douglas, Maurilio de Zolt, Salvatore Bagni, Maria Laura Rodotà, Niccolò Ammaniti, Catiuscia Marini, Federica Chiavaroli, Angelo Palombo, Francesco d’Uva, Alessandro Crescenzi, Mirza Alibegovic, Nicole Svetlana Reina… Oggi 25 settembre compiono gli anni: Alessandro Amati, giornalista; Pippo Rallo, cantante; Nino Cerruti, ...

Will Smith si fa in quattro per Gemini Man - al cinema dal 10 ottobre : Il 10 ottobre arriva in sala Gemini Man, distribuito da 20th Century Fox. Sono 5 le cose che dovete assolutamente sapere. 1. Will Smith come non lo avete mai visto. Al quadrato. Gemini Man porta sul grande schermo due Will Smith, l’attore interpreta sia un killer di 51 anni sia un ragazzo 23 anni che tenta di ucciderlo. Il se stesso più giovane è un essere umano realizzato completamente in digitale, così sofisticato che la coppia è in grado di ...

Zona d’ombra – Una scomoda verità - cast - trama e curiosità del film con Will Smith : Ispirato ad un articolo pubblicato su GQ dal titolo Game Brain il film Zona d’ombra – Una scomoda verità racconta la storia del dottor Bennet Omalu e della sua battaglia in difesa della salute dei giocatori della NFL quando si rese conto che per i troppi colpi alla testa gli atleti incorrevano nella CTE – encefalopatia cronica traumatica – una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Zona d’ombra – Una ...

ZONA D'OMBRA - UNA SCOMODA VERITÀ/ Streaming film su Rai 3 con Will Smith : la critica : ZONA D'OMBRA - Una SCOMODA VERITÀ in onda su Rai 3 oggi, 14 settembre. Nel cast Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks, Gugu Mnatha-Raw, David Morse

Programmi TV di stasera - sabato 14 settembre 2019. Su Rai3 Will Smith in «Zona d’ombra – Una scomoda verità» : Will Smith Rai1, ore 21.30: Andrea Bocelli – Ali di libertà Andrea Bocelli sarà protagonista di Ali di libertà, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Con lui ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez. Per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un ...