Volley | SuperLega 2019-2020 | si gioca a Natale e non a Santo Stefano | club in rivolta

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) La giornata delladimaschile in programma il 26 dicembre sarà disputata il giorno dia causa dell’inizio anticipato del torneo preolimpico per il quale itori stranieri dovranno essere lasciati liberi a dieci giorni dal via. La decisione, ovviamente, ha lasciato scontenti molti. Così a “La Gazzetta dello Sport” Massimo Righi, ad della Lega: “Purtroppo non avevamo alternative. Non c’era un’altra data possibile dove poter inserire questa giornata. Ma se le società si accordano perre il 26 possono chiedere lo spostamento. E in questo senso Padova-Modena e Sora-Verona dovrebbero aver trovato l’accordo. Poi c’è il caso di Trento-Ravenna che era già stata prevista per il 25 dicembre a causa della concomitanza con la partita di basket a Trento“. Chiaro Ivan Zaytsev: “Siamo l’unico sport ...

Federvolley : La #rassegnastampa di oggi! ???? ?? ???Tutte le news sul mondo del #volley?? - astel1311 : No a Natale! #noanatale #volley #superlega @Gazzetta_it #pallavolo @Volleyball_it @zonavolley @FIVBVolleyball - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: #Pallavolo #Volley #SuperLega - Un poker di semifinalisti Europei sono rientrati a Trento -