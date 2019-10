Vite da Copertina | Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno | “Chiara Nasti? Ha detto

Tutti pazzi per Elenoire Casalegno : la foto dal camerino prima di “Vite da Copertina” : Elenoire Casalegno ha ormai un appuntamento fisso con i telespettatori. Su Tv8 è la padrona di casa del programma “Vite da Copertina” con Giovanni Ciacci. Sul suo profilo Instagram da oltre 700mila followers ha pubblicato una foto che ha inevitabilmente messo in risalto il suo fisico mozzafiato. L’ex di Vittorio Sgarbi è in perfetta forma davanti allo specchio nel suo camerino personale. Con il post ha ricordato la puntata di ...

“Tanta invidia”. Giovanni Ciacci - la confessione in diretta a ‘Vite da Copertina’ : studio ammutolito : Dopo le critiche dei giorni scorsi Giovanni Ciacci è tornato al lavoro più carico di prima. Le parole sulla sua trasmissione e il presunto copia e incolla televisivo sul format di Bianca Guaccero non l’ha toccato più di tanto. Così, per non perdere il vizio, Giovanni Ciacci ha parlato del più e del meno scherzando molto su di se, come al solito. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno poi hanno parlato in primis della prima edizione del Grande ...

Vite da Copertina : la Casalegno parla del Gf Vip - Ciacci fa una confessione : Vite da Copertine, si parla di reality. Elenoire Casalegno parla del Grande Fratello Vip e Giovanni Ciacci fa una confessione L’argomento centrale della puntata di Vite da Copertina di oggi era dedicato ai vari reality. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno hanno parlato in primis della prima edizione del Grande Fratello, che portò dei grandi cambiamenti […] L'articolo Vite da Copertina: la Casalegno parla del Gf Vip, Ciacci fa una ...

Vite da Copertina - Ciacci e Casalegno : i pareri sulla madre di Giulia Salemi : Vite da Copertina: Giovanni Ciacci ed Elenoire Calegno parlano delle mamme dei vip e di Fariba Tehrani la madre di Giulia Salemi Come ogni giorno, anche oggi è tornato l’appuntamento con Vite da Copertina, il programma gossipparo condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Il tema centrale di oggi era dedicato alle mamme dei vip, […] L'articolo Vite da Copertina, Ciacci e Casalegno: i pareri sulla madre di Giulia Salemi ...

Vite da Copertina : Federica Panicucci presto sposa? Spunta un indizio : A Vite da Copertina di parla di nozze: Federica Panicucci sposerà presto il suo compagno? Spunta un piccolo indizio Come ogni pomeriggio, Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno sono tornati su TV 8 con Vite da Copertina, la nuova edizione di rotocalco quotidiano che si occupa di gossip, attualità, cultura pop e televisione. L’argomento della puntata […] L'articolo Vite da Copertina: Federica Panicucci presto sposa? Spunta un indizio ...

Rosa Perrotta - l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da Copertina : Rosa Perrotta, l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da Copertina Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, oggi 30 settembre, hanno aperto la nuova stagione di Vite da Copertina, programma quotidiano in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì a partire dalle 18,30. Il tema su cui si è posta l’attenzione nel primo appuntamento del rotocalco televisivo […] L'articolo Rosa Perrotta, l’affondo di Elenoire Casalegno a Vite da ...

Vite da Copertina - Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci ci raccontano il programma : Vite da Copertina torna su TV8 dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì. Alla conduzione l’inedita coppia Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci Raccolto il testimone da Alda D’Eusanio, l’inedita coppia Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci è pronta ad entrare nei salotti degli italiani con Vite da Copertina, dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30 su TV8. Il rotocalco quotidiano dedicato ai personaggi di spicco del ...

Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno a Blogo : "Basta col buonismo in tv : Vite da Copertina sarà politicamente scorretto". E su Detto Fatto... : Vite Da Copertina cambia veste, ancora. Dal 30 settembre alla conduzione del programma di Tv8 ci saranno Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, una coppia senza peli sulla lingua, già sperimentata negli studi di Detto Fatto. Stavolta il programma andrà in onda alle ore 18.30, subito dopo Ho Qualcosa Da Dirti. "Le novità? Siamo noi. E poi il nostro studio in realtà aumentata. Noi raccontiamo la vita di un personaggio: che so, Barbara d'Urso? E ...

Vite da copertina : Elenoire Casalegno nuova conduttrice. Fuori Alda D’Eusanio : Elenoire Casalegno Vite da copertina volta pagina. E cambia conduttore. Il rotocalco pomeridiano di Tv8 tornerà in onda il 30 settembre prossimo alle 18.30 con una conduzione nuova, affidata ad Elenoire Casalegno. La showgirl ligure prenderà il posto di Alda D’Eusanio, che nella passata edizione aveva guidato il programma. La trasmissione quotidiana sarà ancora dedicata ai personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, ma – fanno ...

Autunno TV8 con Ho Qualcosa da Dirti e il nuovo Vite da Copertina con Giovanni Ciacci : Autunno Tv8: Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti e il nuovo Vite da Copertina con Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno rafforzano il pomeriggio della rete free di Sky insieme a Cuochi d’Italia e Guess My Age A settembre Tv8 si allarga e rafforza il suo pomeriggio di produzioni originali per un Autunno Tv8 ancora più forte. Dopo Guess My Age alle 20:30 e aver presidiato la fascia delle 19:30 con il game Cuochi d’Italia, la tv ...