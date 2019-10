Vitamina D | con l’autunno aumenta la carenza | i consigli del nutrizionista per evitare

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Secondo l’Efsa (European Food Safety Authority) il fabbisogno diD di un adulto è di 4000 unità al giorno. “Dopo il periodo estivo ne siamo tutti un po’ carenti – come spiega Vincenzo Liguori,e biologo, ai microfoni di MeteoWeb – ioo di assumerne almeno 2 mila unità tramite integratori da prendere tutti i giorni, preferibilmente dopo i pasti. L’ideale sarebbe assumerli dopo pasti in cui sono presenti grassi e oli, come pesci e olio d’oliva, che ne facilitano l’assorbimento“. “Ad esclusione del periodo estivo, dunque, ladiD diventa un problema per molti – continua l’esperto -. D’estate il contatto delle pelle con i raggi solari, soprattutto in spiaggia, permette all’organismo di produrne in quantità sufficienti, ma con le brutte giornate che diventano ...

