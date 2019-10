Vieni da me | Caterina Balivo a Franco Gatti | “Sono molto arrabbiata”

Vieni da Me - Caterina Balivo svela i due ospiti che l’hanno fatta arrabbiare : Caterina Balivo racconta un retroscena di Vieni da Me, svelando quali sono i due ospiti che l’hanno fatta arrabbiare. Il programma di Rai Uno è stato ideato e realizzato dalla conduttrice che ha portato avanti il progetto con grande dedizione. Dopo il successo di Detto Fatto, Caterina ha scelto di mettersi alla prova e, nonostante le difficoltà iniziali, Vieni da Me è diventato presto un cult. Le interviste della Balivo sono seguite da ...

Vieni da me - imbarazzo in studio : un’ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così : Vieni da me, un’ospite dice «Vaffa» a Chiara Ferragni. Caterina Balivo reagisce così. Momento di imbarazzo oggi durante la diretta del programma pomeridiano di Rai1. Durante un’intervista, sarebbe stata detta una parolaccia rivolta a Chiara Ferragni, facendo calare il gelo in studio. Ma andiamo con ordine. Ospiti oggi di Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Samantha Togni e Federica Cifola, protagoniste della ...

Caterina Balivo - Valeria Marini si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo inizia la settimana ospitando a Vieni da Me Valeria Marini. Ed è subito un trionfo. La showgirl, che si sottopone dopo Magalli all’intervista della lavatrice, si presenta in studio con un mini abito nero a sottoveste che lascia poco all’immaginazione, mentre ai piedi sfoggia calzature scintillanti. La Balivo la sfida a colpi di look, indossando un sensuale corpetto nero che spunta dalla giacca d’oro, a ...

Caterina Balivo a Vieni da me : “Criticate - ma niente parolacce!” : Vieni da me, Caterina Balivo: “Criticate, fate come volete… ma senza parolacce, grazie!” E’ andata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2019, una nuova puntata di Vieni da me, come sempre dalle 14.00 alle 16.00 su Rai1, con la brillante conduzione di Caterina Balivo. E nell’ultimo segmento della trasmissione, la padrona di casa ha ospitato una coppia con una notevole differenza d’età tra lui e lei (ventotto anni!), ...

Vieni da me : Caterina Balivo presenta il fidanzato di Valeria Marini : Caterina Balivo presenta il fidanzato di Valeria Marini a Vieni da me Prima ospite della settimana di Vieni da me è stata nientemeno che Valeria Marini, la diva della televisione e regina dei reality che si è sottoposta alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La Lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Durante l’intervista, in cui si è parlato della sua carriera e di tutte le polemiche degli ultimi mesi, Caterina Balivo ...

Vieni da Me - Susanna Messaggio rivela : “Mia figlia Alice è morta a pochi mesi di vita”. Caterina Balivo si commuove : Susanna Messaggio è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata ...

Simone Di Pasquale - confessione hot a Vieni da me : «Da piccolo non si vedeva una parte del mio corpo». Caterina Balivo in imbarazzo : Simone Di Pasquale, confessione hot a Vieni da me: «Da piccolo non si vedeva una parte del mio corpo». Caterina Balivo in imbarazzo. Oggi pomeriggio, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle è stato ospite del salotto di Rai1. Il ballerino ha raccontato dell’infanzia e degli esordi. Lansciandosi andare poi a un aneddoto piccante. Caterina Balivo fa vedere una foto da piccolo del ballerino e lui la commenta così: «Quando ero ...

Vieni da me - la confessione ‘hot’ imbarazza Caterina Balivo : “Ero così cicciotto che non si vedeva…” : Caterina Balivo ha raccolto le confessioni di diversi volti noti del mondo dello spettacolo nel suo ‘Vieni da me’. La bella conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo Simone Di Pasquale, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle, che ha raccontato dell’infanzia e degli esordi, lasciandosi andare anche a un aneddoto “piccante”. Il ballerino è arrivato nello studio di Rai1 direttamente da Formentera. “Ero a Formentera dove mi ...

Magalli a Vieni da me : «Lavorare 8 anni con una persona con cui non sei in sintonia non è facile». Caterina Balivo reagisce così : Giancarlo Magalli a Vieni da me: «Lavorare 8 anni con una persona con cui non sei in sintonia non è facile». Caterina Balivo reagisce così. Oggi pomeriggio, il conduttore dei Fatti Vostri è stato ospite del salotto di Rai1. Giancarlo Magalli ha parlato della sua carriera e dei suoi esordi in tv. Poi è arrivato il tema Adriana Volpe. Caterina Balivo legge un post di Magalli in cui dice che nella sua carriera ha lavorato con tante donne e solo ...

”Ho perso mia figlia Alice”. Susanna Messaggio - il dramma segreto a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo in lacrime : Famosissima negli anni 80. Periodo d’oro della carriera di Susanna Messaggio, valletta prima di Enzo Tortora a Portobello e poi di Mike Bongiorno in vari programmi tv. Da Telemike a Superflash a Bis, un successo che l’aveva poi portata a vestire il ruolo di annunciatrice di Canale 5 per poi raggiungere la guida di Melaverde. Nel suo curriculum aggiunge due importanti conduzioni nel 1985 e nel 1988 con il Festivalbar al fianco di Claudio ...

