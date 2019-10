Viene fermato per controllo e tenta di disarmare poliziotto | 28enne arrestato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – Hato di estrarre la pistola dalla fondina di unche lo aveva bloccato per un, senza riuscirci. Per questo motivo un nigeriano di 28 anni, con precedenti, e’ statodagli agenti del Commissariato Esquilino. L’episodio si e’ verificato ieri pomeriggio poco prima delle 16, quando i poliziotti di pattuglia in via Ricasoli hanno notato un gruppetto di persone intente a scambiarsi oggetti di dubbia provenienza e che, alla vista degli agenti, si e’ allontanato velocemente. Immediato il. I poliziotti sono riusciti a bloccare il nigeriano, che per tutta risposta ha iniziato improvvisamente a dare in escandescenza e ha colpito gli agenti. Proprio durante la colluttazione, l’uomo hato diuno dei poliziotti, ma senza riuscirci. Non contento, prima di essere immobilizzato, ile’ ...

