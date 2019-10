Video meteo Italia

Video Valentino Rossi - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso mi sono giocato il podio - occhio al meteo” : L’anno scorso un’ottima gara, chiusa purtroppo in quarta piazza. Quest’anno c’è voglia di provarci per il podio: si avvicina il week-end e torna il Mondiale di MotoGP che in programma ha il GP di Thailandia. A Buriram occhi puntati su Valentino Rossi che andrà a caccia della top-3 per rilanciarsi in questo finale di stagione. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia 2019: LE PAROLE DI Rossi ALLA ...

Meteo - in Europa è già Inverno : bufere di neve in Norvegia - gran freddo in arrivo a Londra - Parigi - Berlino e Varsavia [FOTO e Video] : In Europa è già arrivato l’Inverno. Nelle ultime ore le prime abbondanti nevicate (decisamente precoci rispetto alla stagione) hanno interessato la Norvegia meridionale, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Oppdal e Storli Gard nel Sud del Paese Scandinavo. Domani arriverà il primo freddo intenso anche su Londra e in Inghilterra, a Parigi e nel nord della Francia, in Belgio, Paesi Bassi, ...

Meteo - le previsioni del tempo di mercoledì 2 ottobre. Video : Dopo le temperature e le giornate quasi estive dei giorni scorsi, torna il maltempo un po’ in tutta Italia con rovesci, temporali e un sostanziale abbassamento delle temperature che rimarranno stabili soltanto al Sud. temporali al Nord, specie nella zona ovest, peggiorano le condizioni anche al Centro-Sud: colpite in particolare Toscana e di pomeriggio anche la Campania. Schiarite generali in serata. (LE previsioni) Il tempo al Nord Al Nord ...

Meteo estremo - devastanti inondazioni in Texas per la tempesta Imelda : oltre 1000mm in poche ore - città sott’acqua e 2 vittime [FOTO e Video] : La tempesta tropicale Imelda ha toccato terra in Texas, scaricando tantissima pioggia. Si è presto indebolita in depressione tropicale ed ora è un sistema post-tropicale. La minaccia principale di Imelda non è mai stato il vento ma le gravi inondazioni, poiché il sistema produce intense precipitazioni. La situazione è simile a quella generata dall’uragano Harvey che nel 2017 ha compiuto il landfall nel sud del Texas, causando gravi inondazioni ...

Meteo - arriva la prima neve in Jacuzia : diverse aree della Siberia si ricoprono di bianco [FOTO e Video] : Il weekend appena trascorso ha portato la prima neve in diverse aree della Jacuzia, nella Siberia orientale. La neve ha imbiancato la città di Udachny, distretto della Repubblica di Mirny, come mostrano le bellissime immagini del video in fondo all’articolo. L’amministrazione comunale ha dichiarato che dopo il mix di neve e grandine, “la neve in città si è completamente sciolta“. Inoltre, prima neve caduta anche nel distretto di ...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e Video] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...

Meteora sulla Sardegna : è stata una potentissima “esplosione da 0 - 1 chilotone di TNT” [FOTO e Video] : La Meteora che lo scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Tunisia era “così grande da rilasciare nell’atmosfera un’energia stimata di 0,1 chilotone di TNT ed è stato rilevato nelle indagini infrasuoni del Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CTBTO“: lo ha reso noto l’International Meteor ...

GRAN CANARIA - 9 MILA EVACUATI PER INCENDIO/ Video - Canarie in fiamme : meteo aiuterà : GRAN CANARIA, maxi INCENDIO isole Canarie: 9000 EVACUATI e migliaia di ettari bruciati. Ministri Spagna 'domani altri rinforzi': intanto il meteo migliora

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado ad Offenbach - grandine e vento nel cuore del Paese. Danni e feriti [FOTO e Video] : Un forte maltempo ha sferzato la Germania nelle scorse ore, causando gravi Danni. Polizia e vigili del fuoco ora sono impegnati nelle operazioni di pulizia e recupero. Colpita soprattutto l’Assia sud-orientale con violente grandinate e forte vento, soprattutto a Dietzenbach e Langen. Probabilmente un tornado ha colpito nei pressi di Offenbach. Secondo Unwetterzentrale.de, c’è il sospetto di un tornado anche a Beelitz, vicino a ...

Meteorite sulla Sardegna - esperta : “Era un bolide” [FOTO e Video] : Più che un Meteorite, il corpo luminoso che ha solcato i cieli della Sardegna la scorsa notte era un “bolide“. Un termine tecnico utilizzato dagli esperti astrofisici per indicare un “piccolo corpo, probabilmente di natura ferrosa, che entra in atmosfera“, ha spiegato al Tgr Rai Sardegna Silvia Casu, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari. “A volte è associato anche a un suono ma in realtà non sempre accade ...

La meteora illumina a giorno il cielo della Sardegna - il Video spettacolare ripreso per caso : Venerdì sera una meteora luminosissima ha illuminato a giorno il cielo della Sardegna. La scena è stata ripresa per caso dalla dashcam di un automobilista che si stava dirigendo verso Torregrande (Oristano), erano le 22.43 quando un corpo luminosissimo ha attraversato il cielo sardo. Sulla pagina facebook dell’osservatorio astronomico dell’università di Siena si spiega che: “Dalla luminosità, certamente superiore a quella della ...

Avvistato meteorite nei cieli di Sardegna - Spagna - Francia e Algeria : le spettacolari immagini [FOTO e Video] : A una settimana dalla notte di San Lorenzo, gli astri tornano a far sognare i più romantici: una scia luminosa ha illuminato il cielo di Sardegna, Spagna, Francia e Algeria. Un meteorite ha attraversato il cielo, schiantandosi probabilmente in mare. Si è trattato di un meteorite metallico del peso di un chilo che il contatto con l’atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo. La scia tracciata dall’oggetto giunto dallo spazio è ...

METEORITE IN SARDEGNA/ Video - l'esperto "Oggetto grande come un pallone da calcio" : METEORITE in SARDEGNA, Video: secondo l'esperto si è trattato di un oggetto non più grande di un paio di chilogrammi. Ecco tutti i dettagli

Meteorite in Sardegna/ Video - misteriosa scia luminosa avvistata da nord a sud : Meteorite in Sardegna Video: una scia luminosa è stata avvistata nella tarda serata di ieri da nord a sud dell'isola: ecco alcuni dettagli