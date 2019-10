Via della Marranella | scoperto falso dentista senza autorizzazioni

Un bagliore improvviso - poi una gigantesca esplosione : un evento drammatico al centro della Via Lattea : Non più di 3,5 milioni di anni fa si sarebbe verificata una gigantesca esplosione al centro della Via Lattea. Lo scoppio, preceduto da un potente bagliore, sarebbe avvenuto nei pressi del buco nero supermassiccio Sagittarius A: lo rivela un team di scienziati guidato da Joss Bland-Hawthorn dell’ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions, Astro 3D, in uno studio che sarà presto pubblicato su ??The Astrophysical Journal. Un ...

Sondrio - ultraleggero contro cavi della seggioVia : pilota sbalzato fuori si slava : È successo a Prato Valentino, in provincia di Sondrio. A bordo c'erano due persone, l'uomo ai comandi è volato fuori dall'abitacolo: si è salvato anche se ha riportato alcuni traumi

Turchia pronta a invadere il nord della Siria. Ok di Trump - truppe Usa in ritirata : «Via da Guerre ridicole» : Dopo l'annuncio della Casa Bianca del via libera all'operazione militare di Ankara nel nord-est della Siria, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunicato su...

Sondrio - aereo ultraleggero resta appeso ai cavi della seggioVia : un ferito : Un incidente aereo si è verificato ieri, domenica 6 ottobre, a Prato Valentino, una località non molto distante da Teglio, in provincia di Sondrio. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un aereo ultraleggero partito dall'aviosuperficie di Caiolo è caduto poco dopo mezzogiorno. Le cause del sinistro non sono ancora molto chiare, e non si sa con precisione se il velivolo stesse volando troppo basso o fosse impegnato in un ...

Tributo a Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social dopo le tante polemiche per Via della sua assenza : La sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa aveva fatto discutere molti utenti social. E le polemiche sono continuate per giorni. Ilary Blasi è tornata a pubblicare su Instagram dopo giorni di silenzio e lo ha fatto con una foto che testimonia la sua lontananza da casa ma senza commentare direttamente le tante critiche ricevute. La moglie di Francesco Totti si trova a Londra per motivi di lavoro. D’altra ...

I 180 anni della ferroVia Napoli-Portici : «Pronti 20 miliardi di investimenti per il Sud» : «Nel 2019 ci apprestiamo a concludere un anno di forte crescita sia in termini di ricavi che di profittabilità». Lo ha detto con orgoglio l'amministratore delegato delle...

007 Usa - 5G cinese e soldi russi Italia croceVia della sfida tra big : C'era un tempo in cui Vienna era definita da tutti come la "capitale delle spie". Un tempo cominciato con il principe di Metternich e proseguito durante l'epoca della guerra fredda, soprattutto nella sua prima parte. La posizione della capitale austriaca si trovava... Segui su affarItaliani.it

I 180 anni della linea ferroViaria Napoli-Portici : il presidente Mattarella sul treno storico rende omaggio ai due poliziotti uccisi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo...

