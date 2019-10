Verso Euro2020 | Italia in maglia verde contro la Grecia | potrebbe esordire Di Lorenzo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) L'di Roberto Mancini è attesa da un nuovo impegno di Qualificazione agli Europei 2020: sabato 12 giugno alle 20:45 infatti allo stadio Olimpico di Roma ospita la. La squadra di Mancini proviene da un percorso netto che parla di sei vittorie su altrettanti incontri, con l'entusiasmo del nuovo corso fondato sui giovani, che ha contagiato una tifoseria reduce dalla depressione per la mancata qualificazione al mondiale di Russia. L'inpare piuttosto abbordabile, con lache sta attraversando un momento di profonda crisi: per i ragazzi allenati da Van't Schip un solo punto nelle ultime quattro partite, ottenuto peraltroil modesto Liechtenstein, che propriogli ellenici è riuscito ad ottenere l'unico punto conquistato nella competizione. Lasi presenta con problemi soprattutto in fase difensiva, avendo già subito fin qui ben dieci reti: numeri ...

ematr_86 : RT @RaiSport: Verso #ItaliaGrecia ???? ????, una vittoria significherebbe la certezza matematica di un posto a #Euro2020 Tra poco in diretta d… - RaiSport : Verso #ItaliaGrecia ???? ????, una vittoria significherebbe la certezza matematica di un posto a #Euro2020 Tra poco in… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Verso #ItaliaGrecia #Mancini: 'Valuteremo in questi giorni le eventuali sostituzioni degli infortunati #Sensi e #Florenzi. I… -