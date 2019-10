Vendite, nuova flessione congiunturale

Ad agosto leal dettaglio segnano -0,6% in valore e in volume rispetto a luglio. Lo comunica l'Istat. In calo sia ledegli alimentari (-0,9% in valore e -1% in volume), sia quelle dei non alimentari (-0,3% in valore e -0,4% in volume). Su base annua, +0,7% in valore e +0,5% in volume. Per gli alimentari, +1,1% in valore e +0,1% in volume;per i non alimentari, +0,4% in valore e +0,8% in volume. Infine, +1,2% annuo nella grande distribuzione, -0,5% nelle piccole superfici e +19,4% nell'e-commerce.(Di martedì 8 ottobre 2019)