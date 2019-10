Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) La data didi PS5 è fino ad ora sempre stata avvolta nel mistero., negli ultimi mesi, non ha mai commentato i tantissimi rumor apparsi in rete sulla possibile release della sua console di prossima generazione. D'altronde, l'attuale PlayStation 4 ha ancora molto da dire e dare ai videogiocatori, pronta ad accogliere una manciata di esclusive interessanti - in testa naturalmente l'attesissimo The Last of Us Part 2, sugli scaffali da febbraio, e Death Stranding, al debutto questo novembre. In ogni caso, il colosso giapponese ha comunque rilasciato alcune delle specifiche tecniche ufficiali della piattaforma, che potete recuperare nel nostro articolo dedicato. Pare allora naturale che tutti i fan della ormai grande famiglia PlayStation siano impazienti di saperne di più. E, senza preavviso, il giorno della verità èto proprio oggi. La "grande S" del gaming ha infatti ...

OptiMagazine : Uscita di #PS5 ufficiale: la next-gen #Sony arriva a Natale 2020 - GameSourceIT : Playstation 5: ecco data d'uscita e nome ufficiale #PlayStation #PS5 - tuttoteKit : PlayStation 5: confermata la data d'uscita! Leggi l'articolo qui >> -