USA | “Nessun ritiro dalla Siria | l’ordine di Trump riguarda 50-100 uomini”

Migranti - 180 sbarcati a LampedUSA in poche ore. Sindaco Martello : “Nessuna emergenza - accordi col ministro Lamorgese funzionano” : “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre”, ma sull’isola non c’è “nessuna emergenza”. Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa, fa il punto degli sbarchi verificatisi nelle ultime ore sull’isola dove, dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento ...

Pd - Boschi accUSA : “Nessun toscano nel governo - spero non sia modo per colpire Renzi” : Nel Pd scoppia una nuova polemica per la mancanza di esponenti toscani nella squadra di governo. Maria Elena Boschi lancia l'accusa: "spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi". Il segretario Nicola Zingaretti replica cercando di mettere a tacere le polemiche, ma intanto si torna a parlare di scissione da parte dell'ala renziana.Continua a leggere

Iran - il riavvicinamento con gli USA dura meno di 24 ore : “Nessun incontro se non tolgono le sanzioni. Avanti col disimpegno sul nucleare” : Il riavvicinamento tra Iran e Stati Uniti è durato meno di 24 ore. Dopo che a margine del G7 di Biarritz il presidente americano, Donald Trump, aveva auspicato a breve un incontro con la controparte Iraniana “se si creeranno le circostanze giuste” e il presidente Hassan Rohani aveva assicurato che “se sapessi di avere un incontro con qualcuno che potrebbe portare prosperità al mio Paese e risolvere i problemi del mio popolo, ...