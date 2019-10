Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Mentre in Medio Oriente gli Usa scompaginano schemi ed alleanze con la legittimazione turca in Siria a danno dei curdi, nell’Egeono una doppia partita: nonleper sommergibili, fregate ein terra di. Ma una nuovache corre lungo le pipeline del gas. Pentagono e Dipartimento di Stato si concentrano sul Mediterraneo orientale e sui Balcani, un’area in passato a tratti trascurata, consentendo così ad altri players di competere per l’influenza. Per questa ragione hanno individuato inil nuovo partner chiave per le faccende europee in quanto “garante della stabilità nei Balcani”, come ammesso dallo stesso Segretario di Stato Mikein occasione della sua recente visita ad Atene. Dopo l’accordo di Prespa sul nome Macedonia del Nord, ecco quello per la fruizione di quattro: Souda Bay a Creta, che verrà raddoppiata ...

Noovyis : (Usa-Grecia, la strategia di Trump: non solo basi e droni, ora Pompeo gioca la carta dei gasdotti e dei Balcani) P… - Cascavel47 : Usa-Grecia, la strategia di Trump: non solo basi e droni, ora Pompeo gioca la carta dei gasdotti e dei Balcani… - TutteLeNotizie : Usa-Grecia, la strategia di Trump: non solo basi e droni, ora Pompeo gioca la carta dei… -