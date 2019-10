Usa: 28 aziende cinesi in black list

Il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato di aver inserito nellaa nera 28 entitàcoinvolte nella violazione dei diritti umani in primo luogo contro minoranze musulmane come gli uiguri nella regione di Xinjiang. Ad annunciare la misura è stato il segretario al Commercio Wilbur Ross,precisando che a queste entità sarà proibito acquistare prodotti americani perché gli Usa, ha detto, "non possono e non tollereranno la brutale repressione delle minoranze etniche in Cina"(Di martedì 8 ottobre 2019)