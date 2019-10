Uomini e Donne | Tina Cipollari | ' Dietro le quinte | Gemma dice che sono una cicci'

Gossip Uomini e Donne - Eleonora Rocchini furiosa : scatta la denuncia : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne pronta a querelare: “La diffamazione è reato!” Dal momento in cui Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sono lasciati, inutile negarlo, sono finiti nell’occhio del ciclone tra critiche e illazioni incontrollabili sul loro conto. Illazioni che hanno fatto perdere la pazienza all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, la quale ha annunciato poco fa su instagram di star ...

Uomini e donne over : Riccardo Guarnieri e il bacio tra Ida e Armando : Ieri pomeriggio, riguardo alle ultime battute della puntata di Uomini e donne dedicata al trono over, vi avevamo dato la notizia di un bacio tra Armando Incarnato e Ida Platano. Oggi si riparte proprio da questo. Armando, rispondendo ad un’accusa di Riccardo Guarnieri, sostiene di aver fatto sentire Ida una vera donna, come non le succedeva da tantissimo tempo. Il Guarnieri però continua a sostenere che non vede alcun interesse tra la sua ex ...

Uomini e Donne Over : Veronica Ursida - Amore o Business? : Veronica Ursida, approda a Uomini e Donne Over per cercare l’anima gemella. Durante l’intervista però un dettaglio in particolare che riguarda la sua professione, fa nascere il sospetto da parte del popolo del web. Scopriamo di cosa si tratta! Veronica Ursida ripercorre in un’intervista le sensazioni che ha provato quando è approdata per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. La dama del trono Over, esprime un giudizio ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 9 Ottobre 2019 : Gemma e Anna ai Ferri Corti! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over assistiamo ad un vero e proprio litigio a suon di offese tra Gemma Galgani e Anna Tedesco. Ed ecco che spunta nuovamente il nome di Giorgio Manetti. Ecco in dettaglio cosa succede Oggi a Uomini e Donne. Cosa ne pensate del battibecco tra Gemma e Anna? voi da che parte state? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 9 Ottobre 2019: Gemma e Anna ai Ferri Corti! proviene da Gossip News.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme/ Uomini e Donne : 'il sentimento c'è sempre' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano del trono over di Uomini e Donne sono tornati insieme. 'Il sentimento c'è sempre stato', ammette il cavaliere.

ARMANDO INCARNATO VS RICCARDO GUARNIERI/ Uomini e Donne : 'ho trattato Ida da donna' : ARMANDO INCARNATO si scaglia contro RICCARDO GUARNIERI e difende il proprio interesse per Ida Platano: scintille per il trono over di Uomini e Donne.

Uomini e donne - dramma per Gemma Galgani : il tassista svela con chi esce Anna Tedesco - clamoroso : Non è di certo un mistero che tra le due dame del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ed Anna Tedesco, non corra buon sangue. La torinese è infatti convinta che se la sua storia con Giorgio Manetti non sia mai decollata, la responsabilità è anche della Tedesco. Fatto sta che ad oggi il caval

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : "Il bacio di Ida e Armando? Batosta da metabolizzare" (video) : Oggi, martedì 8 ottobre 2019, Riccardo Guarnieri, del trono over di Uomini e Donne, ha mostrato tutta la propria insofferenza per il bacio tra Armando Incarnato e l'ex fidanzata Ida Platano:prosegui la letturaUomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Il bacio di Ida e Armando? Batosta da metabolizzare" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 ottobre 2019 15:18.

“Un mostro!”. Uomini e Donne - Tina ancora contro Gemma - il retroscena che nessuno conosceva : “Succede sempre dietro le quinte” : Non si sono mai amate e non hanno mai fatto nulla nasconderlo. Dopo anni è ancora guerra aperta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Il motivo è lo stesso da sempre: Tina Cipollari accusa Gemma di non portare sul palco sentimenti autentici e di voler restare a tutti i costi ancorata al trono. Accusa che Gemma ha sempre rispedito al mittente. Dopo un iniziale favore nei confronti di Tina Cipollari, il pubblico si è decisamente schierato dalla ...

News Uomini e Donne - Rosa Perrotta : “Ho avuto un momento difficile” : Rosa Perrotta parla di un suo momento difficile: “Stanchezza psicologica” Avere un figlio non è facile: la vita viene rivoluzionata prima, durante e soprattutto dopo quell’evento miracoloso che si chiama nascita. Ne sa qualcosa, ultimamente, Rosa Perrotta che ha dato alla luca Domenico, il figlio che ha avuto dal compagno Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti in un luogo mariano, Uomini e Donne, e da allora condividono ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari esasperata : "Vi rivelo cosa dice Gemma Galgani a telecamere spente..." : Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra davvero impossibile una riconciliazione. Anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne infatti, l'opinionista di Maria De Filippi sembra davvero mal sopportare la presenza della dama di Torino, da anni in studio alla ricerca del vero amore. Tuttavia in mo

Uomini e Donne - Tina Cipollari : “Ecco cosa fa Gemma dietro le quinte” : Uomini e Donne: le nuove dichiarazioni di Tina Cipollari contro Gemma Galgani Non c’è pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche nella nuova edizione di Uomini e Donne l’opinionista e la dama sono tornate a farsi la guerra a suon di frecciatine, battute e litigi furiosi. In molti hanno definito l’atteggiamento di Tina un […] L'articolo Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Ecco cosa fa Gemma dietro le quinte” ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari svela la sua nuova dieta : “Devo mangiarlo sempre” : Le liti continue con Gemma Galgani e l’ultimo, accesissimo scontro con Er Faina di Temptation Island Vip: non c’è puntata di Uomini e Donne senza che Tina Cipollari non sia protagonista. Ma questa edizione per la Vamp è cominciata con una sfida: ha tempo fino a Natale per perdere peso, dopo che la bilancia ha segnato 84 kg. Tina, che è seguita da una naturopata messa a disposizione da Maria De Filippi, ha preso sul serio l’obiettivo di dimagrire ...

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre : la reazione di Riccardo - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 8 ottobre: Ida e Armando nel mirino di Armando, e Valentina? Nuove discussioni anche per Gemma e...