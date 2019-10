Uomini e donne | dramma per Gemma Galgani | il tassista svela con chi esce Anna Tedesco

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : "Il bacio di Ida e Armando? Batosta da metabolizzare" (video) : Oggi, martedì 8 ottobre 2019, Riccardo Guarnieri, del trono over di Uomini e Donne, ha mostrato tutta la propria insofferenza per il bacio tra Armando Incarnato e l'ex fidanzata Ida Platano:prosegui la letturaUomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Il bacio di Ida e Armando? Batosta da metabolizzare" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 ottobre 2019 15:18.

“Un mostro!”. Uomini e Donne - Tina ancora contro Gemma - il retroscena che nessuno conosceva : “Succede sempre dietro le quinte” : Non si sono mai amate e non hanno mai fatto nulla nasconderlo. Dopo anni è ancora guerra aperta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Il motivo è lo stesso da sempre: Tina Cipollari accusa Gemma di non portare sul palco sentimenti autentici e di voler restare a tutti i costi ancorata al trono. Accusa che Gemma ha sempre rispedito al mittente. Dopo un iniziale favore nei confronti di Tina Cipollari, il pubblico si è decisamente schierato dalla ...

News Uomini e Donne - Rosa Perrotta : “Ho avuto un momento difficile” : Rosa Perrotta parla di un suo momento difficile: “Stanchezza psicologica” Avere un figlio non è facile: la vita viene rivoluzionata prima, durante e soprattutto dopo quell’evento miracoloso che si chiama nascita. Ne sa qualcosa, ultimamente, Rosa Perrotta che ha dato alla luca Domenico, il figlio che ha avuto dal compagno Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti in un luogo mariano, Uomini e Donne, e da allora condividono ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari esasperata : "Vi rivelo cosa dice Gemma Galgani a telecamere spente..." : Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembra davvero impossibile una riconciliazione. Anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne infatti, l'opinionista di Maria De Filippi sembra davvero mal sopportare la presenza della dama di Torino, da anni in studio alla ricerca del vero amore. Tuttavia in mo

Uomini e Donne - Tina Cipollari : “Ecco cosa fa Gemma dietro le quinte” : Uomini e Donne: le nuove dichiarazioni di Tina Cipollari contro Gemma Galgani Non c’è pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche nella nuova edizione di Uomini e Donne l’opinionista e la dama sono tornate a farsi la guerra a suon di frecciatine, battute e litigi furiosi. In molti hanno definito l’atteggiamento di Tina un […] L'articolo Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Ecco cosa fa Gemma dietro le quinte” ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari svela la sua nuova dieta : “Devo mangiarlo sempre” : Le liti continue con Gemma Galgani e l’ultimo, accesissimo scontro con Er Faina di Temptation Island Vip: non c’è puntata di Uomini e Donne senza che Tina Cipollari non sia protagonista. Ma questa edizione per la Vamp è cominciata con una sfida: ha tempo fino a Natale per perdere peso, dopo che la bilancia ha segnato 84 kg. Tina, che è seguita da una naturopata messa a disposizione da Maria De Filippi, ha preso sul serio l’obiettivo di dimagrire ...

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre : la reazione di Riccardo - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 8 ottobre: Ida e Armando nel mirino di Armando, e Valentina? Nuove discussioni anche per Gemma e...

Uomini e Donne : diretta puntata dell'8 ottobre - la gelosia di Riccardo per il bacio di Ida : Torna oggi pomeriggio, 8 ottobre 2019, un nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Durante la puntata andata in onda ieri, 7 ottobre, abbiamo avuto modo di assistere ad una nuova Ida Platano che, del tutto inaspettatamente, si mostra entusiasta e felice per l'esterna avuta con Armando. Altrettanto ...

Uomini e Donne - Pietro Tartaglione si scusa : “Detta frase scorretta” : Pietro Tartaglione di Uomini e Donne si scaglia contro Pamela Prati, ma commette un errore Nella giornata di ieri Pietro Tartaglione ha attaccato molto duramente Pamela Prati sui social. In quella occasione l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne non c’è andato affatto leggero, arrivando a dire che si sarebbe anche inventata delle malattie. Un’affermazione forte, ma non vera come lui stesso ha ammesso in questi ...

Uomini e Donne oggi : forti accuse e scontri accesi in studio : Uomini e Donne oggi, in onda il Trono Over: Gemma vs Anna, arriva un racconto abbastanza particolare A Uomini e Donne oggi va in onda la continuazione della puntata del Trono Over. Ieri si è conclusa con Ida e Armando al centro dello studio. I due hanno stupito proprio tutti, rivelando di essersi scambiati un […] L'articolo Uomini e Donne oggi: forti accuse e scontri accesi in studio proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando ha dei dubbi su Ida Platano : Uomini e Donne: Armando Incarnato fa una confessione su Ida Platano Il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne sarà all’insegna dei colpi di scena. Oggi a partire dalle 14.45, Ida Platano sarà protagonista su Canale5 insieme a Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. La dama di Brescia confesserà di aver baciato il cavaliere partenopeo, spiazzando tutti. Armando, che sta frequentando anche Veronica, ...

Uomini e donne - puntata dell'8 ottobre : Guarnieri deluso dal bacio della Platano : Dopo una prima puntata settimanale dedicata soprattutto a Gemma Galgani e ai suoi cavalieri, il Trono Over di Uomini e donne tornerà su Canale 5 oggi 8 ottobre a partire dalle ore 14:45. Si ricomincerà dalla rivelazione fatta da Ida Platano e Armando Incarnato che, sollecitati da Maria De Filippi, hanno confessato di essersi baciati in occasione di una serata trascorsa insieme. La notizia diventerà oggetto di discussioni in studio e lascerà ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 8 Ottobre 2019 : Maria De Filippi Scruta i Sentimenti di Riccardo! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Ida Platano al centro studio ha comunicato di aver dato un bacio ad Armando. Maria De Filippi indaga sulle emozioni provate da Riccardo Guarnieri! Ecco cosa succede in Puntata! Secondo voi Riccardo pecca di incoerenza? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 8 Ottobre 2019: Maria De Filippi Scruta i Sentimenti di Riccardo! proviene da Gossip News.