UNA VITA Anticipazioni puntata serale 8 ottobre | Telmo preoccupato | Samuel invece

“ UNA VITA insostenibile”. Il doloroso addio a Un posto al sole sconvolge il pubblico. Ora l’attore svela tutto : “Una vita insostenibile”, così era diventata quella dell’amato attore che ha deciso di ritirarsi e dire basta. Lui chi è? Uno dei volti più amati di Un posto sole , uno che ha fatto parte del cast per 16 anni. Per 16 anni Davide Devenuto è stato Andrea Pergolesi. Ma, dopo 16 anni, ha detto basta. Non ce la faceva più. I fan della soap di Rai Tre sono rimasti senza parole, soprat tutto perché non hanno capito le ragioni di Davide Devenuto. Che ...

UNA donna per la vita film stasera in tv 8 ottobre : cast - trama - streaming : Una donna per la vita è il film stasera in tv martedì 8 ottobre 2019 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una donna per la vita film stasera in tv: cast La regia è di Maurizio Casagrande. Il cast è composto da Maurizio Mattioli, Biagio Izzo, Vincenzo Salemme, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Margareth Madè, Alena ...