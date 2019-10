Un posto al sole | Claudia Ruffo rompe il silenzio | “Sto valutando…”

Un posto al sole anticipazioni : VIOLA - ecco quando torna. C’è la data! : Presto a Un posto al sole inizieremo ad assistere agli episodi girati dopo la pausa estiva e subito ci sarà un ritorno molto atteso! Come vi avevamo già anticipato in tempi non sospetti, in questa stagione tornerà il personaggio di VIOLA Bruni, che ormai da diverso tempo non vediamo nella soap per via della gravidanza della sua interprete: come già sappiamo, dieci mesi fa è nato il figlio di Ilenia Lazzarin e ciò ha comportato per ...

Un posto al sole - Davide Devenuto lascia dopo 16 anni. E si confessa su Serena Rossi : Davide Devenuto dice addio a Un posto al sole e si confessa su Serena Rossi. Per 16 anni l’attore ha prestato il volto ad Andrea Pergolesi, fotografo inizialmente allergico ai legami d’amore che però negli anni è cresciuto e ha costruito rapporti importanti nella fiction. La popolare serie tv non ha regalato solo il successo a Davide Devenuto, ma anche l’amore perché proprio sul set ha conosciuto Serena Rossi. La conduttrice e ...

Un posto al sole - torna Viola. L’attrice : “Sono stati mesi faticosi” : Ilenia Lazzarin torna a Un posto al sole dopo la maternità Gradito ritorno a Un posto al sole: il 25 ottobre Ilenia Lazzarin torna a vestire i panni di Viola Bruni nella famosa soap di Rai3. L’attrice ha dato alla luce un bimbo che ora ha dieci mesi, Raoul, nato dal matrimonio con l’imprenditore Roberto Palmieri con il quale vive a Napoli. Viola si era trasferita a Torino con il marito Eugenio, un magistrato, ma ora rientra a ...

Un posto al sole - puntate dall'8 all'11 ottobre : Renato e Nadia in crisi : L'unica serie televisiva interamente prodotta in Italia, una delle più longeve che vede nel tempo mantenere ottimi numeri negli ascolti. Stiamo parlando di "Un posto al sole" che nelle ultime ore ha visto anche premiare dalla Camera dei deputati una delle sue protagoniste: Samanta Piccinetti. "Non avrei mai immaginato di ricevere un premio così ambito dalla Camera dei Deputati" ha spiegato la Piccinetti intervistata da "La Nazione". L'attrice ...

Un posto al sole : ELENA VANNI sarà Delia Caracciolo. Ecco chi è - anticipazioni : Un posto al sole anticipazioni: arriva Delia, la moglie di ALDO LEONE Novità a Un posto al sole, dove il pubblico attende da settimane l’ingresso di una nuova figura femminile. Se ricordate, c’è stato un pizzico di mistero intorno ad una story uscita su Instagram in cui Aldo Leone (Luca Capuano) interagiva con una donna che ancora non conosciamo. Di chi si tratta? Mistero risolto, e c’è da dire che la maggior parte dei ...

Un posto al sole - trame dal 14 al 18 ottobre : Aldo ricoverato in condizioni critiche : Incidenti, ritorni inaspettati, gioie e sofferenze d'amore, sono queste le tematiche presenti all'interno delle anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre su Rai 3. A Napoli ritornerà Alice, ma la ragazza dovrà fare i conti con lo strano atteggiamento del padre nei suoi confronti. Vittorio Del Bue sarà profondamente turbato e Anita lo noterà. Purtroppo, la trama delle prossime puntate ...